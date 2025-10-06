全台最高溫都在內湖！氣象專家曝原因、籲因應減緩

林得恩分析，近日環境是太平洋高壓持續西伸，加上前兩天颱風將環境水氣帶走，雲少風清，白天太陽加熱非常有效率。（圖擷自林老師氣象站臉書）

近日台灣高溫炙熱，據觀測，昨天（5日）最高溫為台北內湖的攝氏38.0度，前天（4日）也是內湖的攝氏38.5度，大前天（3日）第二高溫還是內湖的攝氏37.9度。對此台灣大學大氣科學博士林得恩指出，多個原因導致「全台最熱總是內湖」；他也提醒，高溫加劇、延時加長的狀況正在台灣多地惡化與漫延，值得關注並因應減緩。

林得恩今天（6日）在臉書「林老師氣象站」貼文分析，近日環境是太平洋高壓持續西伸，穩定下沉增溫，加上前兩天麥德姆颱風將環境水氣帶走，雲少風清，白天太陽加熱將會非常有效率；另一方面，台北市在熱島效應加持下，熱空氣難以揮散、熱氣不斷累積。

林得恩指出，撇除架設在內湖高工的氣象觀測站儀器異常的原因，以及觀測站位置影響下，地表多為柏油路與建築反照，測站位置本身就可能放大了熱島效應的實測值之外，還有其他多個可能原因。

首先是台北地形盆地效應發酵。內湖位於台北盆地東北角低窪區，四周環山，如大崙山、金面山、圓覺寺山。白天太陽輻射使地面加熱，暖空氣上升後被山勢阻擋，熱氣難散，不易形成風場交換。加上夜間冷卻效率差，熱氣滯留，常易形成「熱窪地」效應。

其二是高密度都市化與人工熱源。內湖科技園區、東湖住宅區建築密度極高，大量混凝土與柏油路面蓄熱。白天吸收太陽輻射，夜間釋放熱能。加上企業、冷氣、車流等產生大量廢熱排放，持續加劇升溫，「人為熱島效應」遠遠甚於周邊山區。

其三是缺乏有效綠帶通風廊道。台北市規劃中的主要「通風廊道」，多集中在淡水河至基隆河沿線。內湖區中段被大型建築與道路阻風，難以形成東北季風或海風的導入，使得原先預期穿流降溫作用的氣流通道阻塞，熱氣聚集、風速不強，儲熱加速、散熱不易。

其四是水氣多、相對濕度高。內湖靠近基隆河、內溝溪、圓覺寺溪，地表蒸發旺盛。暖季午後對流旺盛、水氣聚積，體感溫度通常也會比觀測數據來的更高，通常比實際觀測氣溫要多上個攝氏1至3度。

林得恩補充，值得注意的是，上述高溫加劇及延時加長的狀況，正在台灣多地加速惡化與漫延當中，值得持續關注，並因應減緩。

