    首頁 > 生活

    中秋節最美的「影子」！超人持續湧現光復軌道跟街道

    2025/10/06 08:19 記者王榮祥／花蓮報導
    大批超人「身影」今早現身光復車站軌道上。（記者王榮祥攝）

    今天中秋節、也是三天連假最後一天，台鐵光復車站與光復鄉街道上，大清早就出現許多超人「影子」，繼續深入災區各角落挖土挖水溝，以具體行動陪伴災戶們一起過中秋，有超人自嘲這應該是中秋最美的影子。

    馬太鞍堰塞湖上月23日潰堤，造成下游光復鄉逾半鄉境被泥流淹沒，逾1600家戶深陷淤泥，約600公頃農田變泥田，並導致18死、6失聯、157人受傷。

    來自全台各地的大批志工化身各種超人，連日來齊聚光復鄉協助災戶、災區進行各種復原工作，從最早的鏟子超人，到近期轉型的水電超人、清溝超人、沙包超人等，累計超過10萬人來到光復鄉。

    上週教師節連假，大批超人放棄休息來幫忙，這回中秋節連假，同樣有許多超人選擇在光復過節；今天是中秋節、也是連假最後一天，光復車站軌道上與光復鄉街頭，一大早就出現超人「身影」，準備再次進入災戶、水溝裡幫忙，用實際行動陪伴光復鄉親過中秋。

    中央協調所指出，家戶清淤已完成百分百、主要道路清淤到昨天進度約98%，這兩天重點放在30公里的側溝，累計到昨天約清理6公里；協進所跟超人們報告，因為水溝清淤難度較大，已調集逾6百隻專用溝勺與清溝車協助，請超人們多幫忙。

    超人們中秋節繼續往光復鄉前進。（記者王榮祥攝）

    光復鄉這兩天清淤重點擺在水溝。（記者王榮祥攝）

    光復鄉近30公里側溝是這幾天重點。（記者王榮祥攝）

