圖輯》高雄果嶺自然公園1洞至18洞開箱 罕見候鳥「戴勝」也現蹤

即將在雙十國慶連假開放的「高雄果嶺自然公園」占地70公頃，是將原本的高爾夫球場轉型成為新型態的綠洲公園。（記者李惠洲攝）

即將在雙十連假開放的高雄果嶺自然公園，有著高達有70公頃的綠地與樹木，如果結合串連起一旁的雙湖公園與澄清湖風景區，將成為超過400公頃的超級生態自然公園，媲美美國中央公園的大小，以及英國的海德公園，如此生態多樣的果嶺自然公園，原本是緊鄰澄清湖的一座高雄高爾夫球場，成立於1961年，將一改過去僅少數人只有會員可以進入的封閉場域，經過一年多的整理規劃，預計雙十國慶連假期間，開放給所有市民感受這廣闊清新的全新公園。

高雄果嶺自然公園擁有難得的70公頃綠地，保留原本高爾夫球場的丘陵、水塘與草原景觀，並規劃7.2公里以上的園區步道，以標準的高爾夫球場第1洞至第18個球洞全程走完大約需花費3個小時左右，腳程快的民眾約2個多小時，記者實際從第1洞全程走完到第18洞，每到一個果嶺就可以看見數字號碼指示牌，可了解自己目前是走到幾號洞口位置，也成為果嶺公園中特有的路標。

另外果嶺還保留了紅色洗球水槽，是過去高爾夫球場中，清洗小白球的工具之一。走在公園中，沿途因果嶺大小不同與高低起伏上上下下，映入眼簾的是「碧草如茵」、「一碧千里」廣大之遼闊的草地，每走一段路沿途都有之前颱風過後倒塌枯木所製成的各式座椅，供民眾休息，其中記者覺得從第9號洞走到第10號洞口的這段路線，會經過市府興建的一座25000公噸水量的滯洪池，沿途水池「波光粼粼」搭配一望無際的草原，宛如置身國外，相當美麗。

走在果嶺公園沿途會看到許多白鷺鷥在草地上悠然自得覓食昆蟲，甚至還看見稀有候鳥「戴勝」現蹤在大樹角落旁休息，可以說相當幸運，根據高雄鳥會調查，澄清湖周邊已記錄到超過90種鳥類，果嶺自然公園經常可見大冠鷲、鳳頭蒼鷹、黃鸝等保育鳥類，前二者還是二級珍貴稀有保育類，對環境干擾極為敏感。

為此市府公園處公告禁止行為，包括一、禁止攜帶寵物入園，避免排泄物污染並防止驚擾鳥類；二、禁止車輛與單車進入，；三、禁止棒球、高爾夫等危險運動項目，避免造成危險；四、垃圾請遊客自行帶走；五、禁止烤肉及燃放鞭炮；六、禁止卡拉OK等喧囂行為，確保環境靜謐。

高雄果嶺公園的開放時間將比照澄清湖風景區，夜間不開放、不開燈，也不讓民眾停車過夜，目前公園處規劃的開放時間為十月到隔年三月的早上6點半到傍晚5點半、四月至九月上午6點到下午6點，每星期二休園（遇例假日順延）強化棲地生態保育。

「高雄果嶺自然公園」是將原本的高爾夫球場從第一洞至第十八個球洞整修而成，裏頭還保有許多當時高爾夫球場的沙丘與水池。（記者李惠洲攝）

高雄即將開放的「果嶺自然公園」美麗景致不會輸給美國中央公園，以及英國的海德公園。（記者李惠洲攝）

高雄果嶺自然公園保留原本高爾夫球場的果嶺丘陵地形，高低起伏上上下下，整片綠油油的草皮，看了讓人心曠神怡。（記者李惠洲攝）

高雄果嶺自然公園在整修時運用綠色環保概念，保留過去曾在風災倒塌的樹木製作成各類型的座椅，供民眾休息使用。（記者李惠洲攝）

走在高雄果嶺自然公園就像置身在電影場景的環境裡。（記者李惠洲攝）

高雄果嶺自然公園滯洪池，「波光粼粼」搭配一望無際的草原宛如置身國外。（記者李惠洲攝）

高雄果嶺自然公園興建了一座25000公噸水量的滯洪池，過往是一座死水，現在水池則與澄清湖水流相通成為活水。（記者李惠洲攝）

高雄果嶺自然公園生態相當豐富，也成為許多鳥類休憩的場域。（記者李惠洲攝）

白鶺鴒悠然自得在草地歌唱。（記者李惠洲攝）

稀有候鳥「戴勝」現蹤在果嶺自然公園。（記者李惠洲攝）

遇到岔路時，路口都有設立每個果嶺號碼路線指示牌。（記者李惠洲攝）

果嶺還保留了紅色洗球水槽，是過去高爾夫球場中，清洗小白球的工具之一。（記者李惠洲攝）

高雄果嶺自然公園內有顆種植超過60年的七里香，這顆巨大七里香見證了當時這座高爾夫球場的歷史過往，球場甚至還為此樹立了一個石碑來紀念。（記者李惠洲攝）

墨綠金屬黑，且有著紅眼睛號稱「紅眼戰士」的亞洲輝椋鳥也現蹤在果嶺公園內。（記者李惠洲攝）

果嶺第18號是整的自然公園最高處的位置，天氣好的話可以遠曜北大武山。（記者李惠洲攝）

高雄果嶺自然公園滯洪池中央的島嶼滋養了許多鳥類在此休息。（記者李惠洲攝）

水池裡的烏龜攀在估木上曬起日光浴。（記者李惠洲攝）

走在果嶺公園沿途會看到許多白鷺鷥在草地上悠然自得覓食昆蟲。（記者李惠洲攝）

