今白天晴熱慎防紫外線 吳德榮：哈隆颱風增強大迴轉

吳德榮稱，歐洲系集模式模擬圖（左）與氣象署路徑潛勢預測圖（右）皆顯示，哈隆颱風已調整在日本南方海面向東北東大迴轉，逐漸增強直逼強颱，距台遙遠無威脅。（圖擷自洩天機教室專欄）

中央氣象署表示，今（6日）台灣各地及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮指出，今天各地晴朗炎熱，中午前後應留意紫外線；哈隆颱風在日本南方海面大迴轉，強度直逼強颱，所幸不會威脅台灣。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（5日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天受太平洋高壓影響，各地晴朗炎熱，中午前後紫外線為過量級或危險級，要注意防曬、防中暑；午後局部山區偶有短暫降雨的機率。

吳德榮稱，明日（7日）至週五（10日）台灣東側水氣略增，東半部及北海岸偶有局部短暫雨的機率；各地大多晴時多雲，北台灣高溫微降、其他各地白天仍偏熱，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，哈隆颱風將在日本南方海面向東北大迴轉，對台灣無影響；週六（11日）、下週日（12日）各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區偶有局部短暫降雨，東半部偶有零星降雨的機率。

吳德榮分析，最新（6日2時）氣象署路徑潛勢預測圖顯示，輕颱麥德姆，持續向西北西、今晨颱風中心已在廣西境內，持續侵襲廣西、越南北部，強度減弱中。

吳德榮指，最新歐洲系集模式模擬圖與最新路徑潛勢預測圖皆顯示，哈隆颱風已調整在日本南方海面向東北東大迴轉；雖然強度將逐漸增強，直逼強颱，但距離台灣遙遠，無直接威脅。

