10/06 各報重點新聞一覽

中央前進協調所總協調官季連成說，光復鄉主要道路清淤估達九十八％。（記者王榮祥攝）

17萬人次志工＋破萬人次國軍齊心 光復主要道路清淤已達98％

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，今天中秋節，近兩週以來，全台各地的「鏟子超人」包含十七萬人次志工、破萬人次國軍、中央地方人員及專家學者等全台齊心，力拼中秋讓災區基礎復原，主要道路清淤已達九十八％、房屋不含重災區已百分百清淤，台水完成大多數供水、明天災區學校可以線上上課，展現台灣人的韌性。

拿九二共識當保護傘 美智庫示警：國民黨黨魁人選低估中共威脅

國民黨主席選舉將於十月十八日舉行，已引發美國智庫高度關切。華府智庫「詹姆斯敦基金會」（Jamestown Foundation）近日發表由前中情局（CIA）分析師孟沛德（Peter Mattis）撰寫的專文，直指三位主要候選人不僅清一色是抱持強烈「中國認同」的外省菁英，更對中國抱持天真看法，其外交路線是將台灣的安全寄望於北京，而非華府，正帶領國民黨走向一條「令人憂心的路線」。

跟騷男因酒駕傷害入監 被害女遭跟騷4年：終可喘口氣

南投縣黃姓男子跟蹤騷擾同一女子四年，跟騷法上路後，被以跟騷罪名判處拘役四十日，易科罰金後繼續跟騷不輟，被害人再度提告，南投地院判刑三月，黃男已因酒駕和過失傷害兩案入監，地院近日將三罪定執行刑，跟騷罪也須執刑，被害女子表示「終可喘口氣」，但長期被跟騷在心中留下永遠的陰影。

花蓮光復鄉災區 600萬噸淤土還待清 民眾抗議復原慢

花蓮光復鄉洪災第十三天，賴清德總統昨再度赴災區，連日來清除七萬多噸淤泥，他日前下令在中秋節前完成清淤，但災區尚有六百萬噸淤土待清，任務艱鉅，且排水不通，當地居民與花蓮縣長徐榛蔚都憂颱風大雨又來，恐造成佛祖街靠近馬太鞍溪處的「土堤巨牆」崩塌再釀災。

非理性繁榮前兆？台股現榮景 企業無薪假卻攀高

台股大盤指數上周五收在兩萬六七六一點，再創新高。同期間勞動部上周公布的無薪假統計，實施的企業和人數也持續攀高。多位學者示警，這波台股榮景背後隱藏的產業現況，恐已刻劃出美國聯準會前主席葛林斯班提出的「非理性繁榮」前兆。

黑心豬大腸 北市1.3噸流向不明

「百威食品」涉嫌自今年6月中違法使用工業級雙氧水加工豬腸，檢調查出黑心大腸已被販賣至台北、桃園、高雄、屏東等縣市，其中1批1.33公噸豬腸流向台北市寧夏市場「陳先生」。北市衛生局5日表示，截至5日已下架並封存阿宗麵線西門店75公斤、陳姓業者賣給攤商林記麻辣臭豆腐及散客70公斤，共約145公斤豬腸，其餘逾1公噸的黑心豬腸，恐已售出被消費者吃進肚子裡。

中秋前夕 賴清德花蓮台南嘉義勘災

中秋節前夕，賴清德總統馬不停蹄勘災，5日先南下嘉義、台南視察風災復原，下午再赴花蓮縣光復鄉勘災並加碼提供每戶20萬元修繕經費。對於中央發下豪語要在秋節前完成家戶清淤，花蓮縣長徐榛蔚憂心地說，災區連日來只清除7.6萬噸淤泥，還有600萬立方米待清，而且排水不通，颱風大雨再來恐造成馬太鞍溪「土堤巨牆」崩塌再度釀災，會勘簡報要結束時，她拉住賴清德疾呼，「這個很重要，一定要清。」

