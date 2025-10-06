把握今日賞月好天氣！ 明起東北風報到、北部高溫略降

今日西半部高溫普遍在34至35度，東半部高溫31至32度，其中大台北、中南部地區及花蓮縱谷有可能出現36度以上高溫。（資料照）

中央氣象署指出，今日（６日）中秋節因太平洋高壓勢力偏強，各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

今日溫度方面，西半部高溫普遍在34至35度，東半部高溫31至32度，其中大台北、中南部地區及花蓮縱谷有可能出現36度以上高溫，中午前後紫外線偏強，戶外活動請注意防曬並多補充水分。澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約26至33度。

空氣品質部分，宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級。

今年第22號颱風「哈隆」，今日凌晨2點中心位於台北東方2050公里的海面上，預計會以西至西北西方向往琉球東方海面移動，後續行進方向仍有不確定性；第21號颱風「麥德姆」，今日凌晨2點中心位於鵝鑾鼻西方1290公里處，目前已登陸中國廣東省，目前持續減弱中。

週二（7日）起東北風增強，迎風面基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區有局部短暫雷陣雨。台、澎、金、馬低溫25至27度；東半部高溫約31至32度，西半部高溫33至35度，澎、金、馬高溫約31至33度。

週三（8日）至週五（10日）受到「哈隆」颱風外圍環境帶來的東北風和水氣影響，迎風面大台北、基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。台、澎、金、馬低溫25至27度；北部及東半部高溫約31至34度，中南部高溫33至34度，澎、金、馬高溫約31至32度。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 30 ~ 39 30 ~ 38 32 ~ 37 28 ~ 35

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

