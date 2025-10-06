好康來了！奧萬大國慶日3天連假入園只要10元

奧萬大國家森林遊樂區已逐漸轉涼，初秋氣息漸濃，涼爽舒適的天氣，正是踏青好去處。（林保署南投分署提供）

中秋節過後，國慶日即將到來，林業及自然保育署南投分署所轄奧萬大國家森林遊樂區宣布，10月10日至10月12日雙十連假期間，入園門票只要10元，歡迎全國民眾，到台中及南投參加國慶晚會及國慶焰火等系列活動後，相約上奧萬大來場初秋小旅行，在山林中大口「森呼吸」，感受奧萬大宛如世外桃源般的優美靜謐。

林業及自然保育署南投分署指出，揮別炎熱暑氣，奧萬大國家森林遊樂區已逐漸轉涼，初秋氣息漸濃，涼爽舒適的天氣，正是踏青好去處，漫步於奧萬大森林中，沐浴微風及大口呼吸富含芬多精的清新空氣，能讓身心疲勞頓時解除，身心獲得療癒。

園區遊客服務中心2樓的森林小舖，則備有美味的原住民風味簡餐及特色飲料，若是想體驗特選主廚料理，則可至楓紅餐廳，品嚐特選在地新鮮食材，烹煮出的食農原民氛圍合菜料理。

奧萬大遊客服務中心於雙十連假期間每日上午9時30分及下午14時分2場次，也安排專業志工老師帶領民眾體驗森林療癒活動，全程免費參加，每場次限額20名，請有興趣的民眾，提早至遊客中心現場洽詢及報名。相關旅遊資訊可上「台灣山林悠遊網」查詢。

為迎接國慶日，奧萬大國家森林遊樂區於雙十連假期間入園門票只要10元。（林保署南投分署提供）

奧萬大國家森林遊樂區景色優美靜謐，是秋遊好去處。（林保署南投分署提供）

奧萬大國家森林遊樂區，設有自然教育中心，是認識自然生態最佳去處。（林保署南投分署提供）

