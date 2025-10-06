中秋節逢天赦日 民俗專家教你用柚子達成心願

今年中秋節逢天赦日，是個轉運、改運的好日子。（記者張協昇攝）

今天是中秋節，是個月圓人團圓的日子，民俗專家廖大乙表示，中秋節象徵圓滿，今年中秋節又適逢天赦日，是個轉運的好日子，民眾若想要改運、轉運並達成心願，可在今起3天內將願望寫在紅紙上，連同柚子一起拜月娘，或將寫有願望的紅紙塞進柚子後，將柚子倒栽蔥埋進花盆或土壤中，並發願改過遷善、行功利德，願望將會順利實現。

廖大乙表示，古人祭拜天地或神祗都用時果，時果就是當季、當令的水果，代表慶豐收，因各地民眾口音不同，以訛傳訛，後來才演變成拜四果。而柚子就是中秋節當令的水果，中秋節用柚子祭拜祖先或拜月娘，能諸事圓滿，再好不過。

廖大乙指出，尤其今年中秋節適逢天赦日，也是土地公的生日，除了是個圓滿的日子，也是個懺悔祈求上天赦罪的日子，如果在這一天發願改過遷善，效果會更好，建議想要達成願望的民眾，無論求財、求姻緣、救功名或求身體健康，都可在中秋節起3天內將願望寫在紅紙上，連同柚子一起拜祖先、拜月娘及拜土地公，或是在柚子挖一個小洞，將寫有願望的紅紙塞進柚子裡，再將柚子倒栽蔥埋進花盆或土壤中，代表「心願柚（又）到了」，並先祈求國泰民安、風調雨順，隨後發願每天多做善事、行功利德，例如捐血或幫助花蓮災民，自然就會讓善念與願望的種子一起萌芽，最後達成目標，甚至還會有意想不到的收穫。

民俗專家廖大乙表示，柚子是中秋節當令水果，用柚子祭拜祈福再好不過。（記者張協昇攝）

民俗專家廖大乙表示，中秋節可將寫有願望的紅紙塞進柚子，再將柚子埋進花盆或土壤中，並發願改過遷善，讓心願實現。（廖大乙提供）

