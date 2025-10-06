為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋節逢天赦日 民俗專家教你用柚子達成心願

    2025/10/06 06:03 記者張協昇／南投報導
    今年中秋節逢天赦日，是個轉運、改運的好日子。（記者張協昇攝）

    今年中秋節逢天赦日，是個轉運、改運的好日子。（記者張協昇攝）

    今天是中秋節，是個月圓人團圓的日子，民俗專家廖大乙表示，中秋節象徵圓滿，今年中秋節又適逢天赦日，是個轉運的好日子，民眾若想要改運、轉運並達成心願，可在今起3天內將願望寫在紅紙上，連同柚子一起拜月娘，或將寫有願望的紅紙塞進柚子後，將柚子倒栽蔥埋進花盆或土壤中，並發願改過遷善、行功利德，願望將會順利實現。

    廖大乙表示，古人祭拜天地或神祗都用時果，時果就是當季、當令的水果，代表慶豐收，因各地民眾口音不同，以訛傳訛，後來才演變成拜四果。而柚子就是中秋節當令的水果，中秋節用柚子祭拜祖先或拜月娘，能諸事圓滿，再好不過。

    廖大乙指出，尤其今年中秋節適逢天赦日，也是土地公的生日，除了是個圓滿的日子，也是個懺悔祈求上天赦罪的日子，如果在這一天發願改過遷善，效果會更好，建議想要達成願望的民眾，無論求財、求姻緣、救功名或求身體健康，都可在中秋節起3天內將願望寫在紅紙上，連同柚子一起拜祖先、拜月娘及拜土地公，或是在柚子挖一個小洞，將寫有願望的紅紙塞進柚子裡，再將柚子倒栽蔥埋進花盆或土壤中，代表「心願柚（又）到了」，並先祈求國泰民安、風調雨順，隨後發願每天多做善事、行功利德，例如捐血或幫助花蓮災民，自然就會讓善念與願望的種子一起萌芽，最後達成目標，甚至還會有意想不到的收穫。

    民俗專家廖大乙表示，柚子是中秋節當令水果，用柚子祭拜祈福再好不過。（記者張協昇攝）

    民俗專家廖大乙表示，柚子是中秋節當令水果，用柚子祭拜祈福再好不過。（記者張協昇攝）

    民俗專家廖大乙表示，中秋節可將寫有願望的紅紙塞進柚子，再將柚子埋進花盆或土壤中，並發願改過遷善，讓心願實現。（廖大乙提供）

    民俗專家廖大乙表示，中秋節可將寫有願望的紅紙塞進柚子，再將柚子埋進花盆或土壤中，並發願改過遷善，讓心願實現。（廖大乙提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播