你不知道的警政史！彰化警察故事館 揭「警察狂種檳榔」祕史

員林警察故事館前身為「員林郡役場官員宿舍」。2013年12月轉型開放為免費參觀的故事館。（記者陳冠備攝）

「業餘造產」簡報記錄南彰化12間派出所員警耕作各式果樹的情形，當時種得最多的是「檳榔」。（記者張瑞楨攝）

員林警察故事館珍藏一份1950年代「業餘造產」業務簡報，敘述早期警察不只要抓小偷，還要種田貼補薪水，吸引民眾目光。（記者陳冠備攝）

退休警官何芳棋，負責擔任解說員，對館內文物如數家珍。（記者陳冠備攝）

〔記者陳冠備／彰化報導〕你知道台灣早期的警察，不只要抓小偷，還要種田貼補薪水！彰化縣員林警察故事館收藏一份1950年代「業餘造產」簡報文件，詳載早期南彰化12間派出所員警耕作各式果樹的情形，讓人驚訝的是，當時種得最多的竟是「檳榔」，如今卻成為政府積極輔導轉作的作物，形成強烈時代對比。

員林警察故事館前身為日治時期「員林郡役場官員宿舍」，2013年整修開放為免費參觀的故事館，館內展示橫跨近百年的警政文物，其中「業餘造產」文件被視為鎮館之寶，揭露早期基層警察「半農半警」的生活樣貌。

退休警官、館內解說員何芳棋表示，「業餘造產」源於日治末期，當時警察薪資微薄，總督府鼓勵員警利用公餘時間耕作。國民政府來台初期延續此制度，警員除值勤外，還得養豬、種菜、種果樹，耕作所得補貼勤務經費。根據文件統計，當年共種檳榔1983棵最多、枇杷299棵、荔枝279棵，報告中還樂觀預估「三年後收益可達1萬多元、十年後可收益27萬元」，而當時一碗陽春麵才2元，可見警察斜槓副業收益可觀。

另外，館內珍藏罕見的「空飄匪偽傳單」。何芳棋表示，主因是當時偷藏這些傳單，就會被視為「通匪」，因此民眾一撿到傳單到就會交到派出所，還可以換郵票，學生也會交給學校，一張傳單換一支鉛筆。

這些傳單內容多以圖文呈現，早期多為毛澤東視察建設的宣傳照，後期則改以「投共人物」為主題，其中一張以漫畫呈現，畫中比喻台美斷交時，蔣經國向衣服繡有美國國旗的人下跪哀求「貴國請不要拋棄我」，企圖製造「疑美論」。

解說志工楊翠蓉回憶，小時候常見傳單從天而降，學校還特別叮嚀「不能收藏，否則就是匪諜」。她笑說，當時台灣也常空飄傳單到中國，後來兩岸開放旅遊，聽中國遊客提到，最嚮往來台灣景點就是當年傳單上印的日月潭與阿里山，可見當時「空飄戰」的影響深遠。

空飄傳單也以漫畫呈現，畫中比喻台美斷交時，蔣經國向衣服繡有美國國旗的人下跪哀求「貴國請不要拋棄我」，企圖製造「疑美論」。（記者陳冠備攝）

員林警察故事館也珍藏「空飄匪偽傳單」，這些傳單以彩色或黑白印刷，內容多以圖文呈現。（記者陳冠備攝）

館內珍藏日本戰敗，國民政府指派黃埔軍校師生來彰化縣警局交接，並與日軍合影（記者陳冠備攝）

