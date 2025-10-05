中秋前夕》花蓮光復月未圓 側溝蓋全開成獨特一景

中秋前一晚，還不夠圓的月亮登上光復鄉夜空，月光下的市區街道略顯寂靜。（記者王榮祥攝）

光復鄉這兩天把清淤重點放在側溝，側溝全開成為中秋節前夕、光復鄉的獨特景致。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕中秋前一晚，接近全圓的月亮升上遭淤泥入侵的花蓮縣光復鄉夜空，月光下清理已達95%的市區街道卻相當寂靜，側溝蓋全開成為特殊景致。部分受災戶或在門前乘涼、或繼續整理環境，被問到中秋會怎麼過，淡淡說還有些東西要清。

馬太鞍堰塞湖潰堤造成下游光復鄉逾半鄉境被泥流吞沒，粗估逾1606戶遭淤泥侵入，10多天來經由國軍與10多萬超人志工協助，中秋節前夕完成家戶百分百清淤、主要道路98%完成清理的成績單，這幾天目標放在側溝清淤。

總統賴清德中秋節前夕更到光復檢視復原進度，對於整體效益感到欣慰、並公開向來自四面八方的超人致謝；中央協調所則指出，中秋過後、光復鄉各學校都會復課，但部分會先採線上教學，部分實體復課。

中秋節前一晚，還不夠圓的月亮登上光復鄉夜空，月光下的市區街道卻顯得相當寂靜，部分重型機具持續加班清運廢棄物，部分受災戶在家門口持續清理環境，有家戶被問到今年中秋會怎麼過？毫不猶豫表示還有些東西要清。

中秋節前夕，光復鄉仍有不少家戶持續忙著清理環境。（記者王榮祥攝）

中秋節前夕，光復鄉民仍忙著清理環境。（記者王榮祥攝）

