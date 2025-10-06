為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    帥慘！花蓮災區「洗車超人」撞臉婁峻碩 1舉動讓姐妹們暴動

    2025/10/06 01:02 即時新聞／綜合報導
    小鮮肉撞臉歌手婁峻碩。（圖翻攝自Threads：an016.___）

    歌手婁峻碩。（翻攝臉書「婁峻碩 SHOU」）

    〔即時新聞／綜合報導〕花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，這幾天有大量從外地來的「鏟子超人」湧入災區協助救災，發生不少溫馨有趣的小故事。近日有網友還捕捉到一名撞臉歌手婁峻碩的小鮮肉在災區替來往的車子洗車的畫面，意外吸引數十萬人搶看，不少網友敲碗這位帥哥的IG！

    一位女網友週日（5日）下午在Threads上分享影片和照片，可以看到一名戴漁夫帽、打赤膊的小鮮肉，正在拿著水管為來到災區支援，難免沾上泥塵的車子洗車，甚至機車騎士的安全帽也能洗，影片中只見他毫不怕生的走向一名機車騎士，拿著抹布就幫忙擦拭，舉動莫名讓人感覺有些可愛，擦拭完後機車騎士還向這位帥哥點頭致意。

    原PO還曝光該名小鮮肉洗車時的正面照，竟然撞臉婁峻碩，直呼「太帥」！貼文意外掀起熱議，到現在已有近50萬人瀏覽、超過2萬人按讚。

    有網友捕捉到一名撞臉歌手婁峻碩的小鮮肉在災區替來往的車子洗車的畫面，意外吸引數十萬人搶看。（圖翻攝自Threads：an016.___）

    小鮮肉毫不怕生的走向一名機車騎士，拿著抹布就幫忙擦拭安全帽。（圖翻攝自Threads：an016.___）

    網友紛紛表示，「有人可以神出他的IG嗎？昨天我男友跟他聊過天，超喜歡他，忘記跟他要IG」、「這位哥真的超帥，昨天一起鏟土，講話腔讓我以為是原住民，而且英文也超好，超友善開朗」、「真的有像婁峻碩，我的天啊」、「婁峻碩本來就是花蓮人喔，該不會是親戚吧！」、「看到他跑去擦安全帽差點笑死，強制的愛，好喜歡」、「突然跑去擦安全帽被可愛到了」、「好帥喔天哪，排卵了！」、「30秒我要知道他的姓名電話line」、「這真的很貼心也顧到行車安全，有開車去過花蓮的都知道，玻璃窗上都是沙，雨刷噴水又怕刮傷玻璃」。

