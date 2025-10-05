雞籠護國城隍夜巡遶境 廟口夜市民眾排隊鑽轎腳祈福

「2025雞籠城隍文化祭暨護國城隍夜巡遶境」今天（5日）傍晚於海洋廣場熱鬧啟行，圖為共襄盛舉的豐原城隍爺廟遶境隊伍，出現在海洋廣場，吸引民眾爭睹。（圖為基隆市政府提供）

「2025雞籠城隍文化祭暨護國城隍夜巡遶境」今天（5日）傍晚於海洋廣場熱鬧啟行，基隆市副市長邱佩琳出席夜巡活動，並親自參與雞籠護國城隍神轎扶轎，家將沿途分送象徵平安的鹹光餅給民眾，祝福民眾闔家安康，也與市民一同感受城隍信仰的文化魅力與人情溫度。

邱佩琳表示，雞籠城隍文化祭是基隆深具代表性的民間信仰活動，融合傳統文化與現代行銷手法，每年都吸引許多信眾與遊客參與。今年的遶境路線行經市區多座宮廟，不僅讓民眾沿途參拜祈福，也成為一場結合宗教、人文與觀光的城市盛會。

本次活動自下午3時起於海洋廣場登場，由台灣金牌武術特技團揭開序幕，隨後於4時30分由護國城隍爺正式起駕。參與遶境的廟宇包含台北松山霞海城隍廟、豐原城隍爺廟等外縣市友廟，遶境沿途巡行慶安宮、奠濟宮、銅陵關聖帝君廟等基隆市區重要廟宇。遶境過程中，除安排發送鹹光餅保平安外，晚間雞籠護國城隍爺神轎遶境隊伍出現在廟口夜市，讓信眾可鑽轎腳祈福，祈求闔家平安、萬事如意。

民政處長呂謦煒表示，城隍信仰在台灣歷史悠久、深受民眾敬仰，各地皆發展出獨特文化。民政處說，夜巡與日巡的意義不同，夜巡喻意查訪民隱，蕩邪驅煞；日巡喻意與神同行保平安，鑒於近年來詐騙猖獗，今年活動主視覺特別以神界警察「日巡察」代言，喻意陰陽兩界齊心掃除惡煞。

呂謦煒說，基隆護國城隍文化祭延續傳統儀式，如隨香燈祈福、鹹光餅保平安、夯枷消業障及鑽轎腳轉運等，不僅展現民眾向善求福的信念，也凝聚地方情感與文化力量。

