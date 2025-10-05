錯過再等62年！中秋＋天赦雙重加持 今年最強開運日

這兩天已有信眾到慈惠堂拜月老。（台中慈德慈惠堂提供）

10月6日中秋節（農曆8月15）不僅是月老生日，更恰巧落在「天赦日」，傳統觀念中上天赦免罪障、萬事皆宜的極吉之日，這樣的雙重吉日重疊，在本世紀極為罕見，若錯過這次機會，下一次中秋遇天赦可能要再等62年，也就是2087年才可能重現。

天赦日象徵「上天開恩」，是懺悔、補運、消災的最佳時機；中秋又是月圓之夜，是團圓、祈願、姻緣的象徵，當這兩個吉日重疊，能量被認為被放大，台中慈德慈惠堂主陳瑞寶建議，這一天可同時做「補財庫」、「除障滌厄」，也可向過生日的月老祈願，為感情、人緣注入強力助力。

祭拜時間以上午5點至下午3點為吉，供品需以素食、清淨為主，如清茶、水果、素餅、乞龜、壽生蓮花、桂圓12顆等，再加上懺悔文與金紙，最特別的儀式是「敲碎桂圓與殼焚化」，寓意「破蛹重生、罪滅福來」，在此期間應避免殺生，保持身心清淨。

在求姻緣方面，中秋節也是月老聖誕，能量加持特別強，拜月老時應端莊服裝、態度虔誠，避免遮掩臉部（如帽子、口罩、墨鏡），不可撐傘、不可吹氣、不可自己挑糖。若能誠心表達願望，神明加持被認為更為靈驗。

此外，家中風水佈局在這一天也尤受重視，建議將室內保持整潔、光亮，在適當方位擺放催旺之物（如聚寶盆、招財樹、桃花水晶等），有助提升財運與人緣能量。

