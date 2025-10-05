為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    羅浮溫泉季新優惠 週五「仕女日」穿比基尼免費泡美人湯

    2025/10/05 23:36 記者李容萍／桃園報導
    桃園市復興區羅浮溫泉湯池推辦週五「仕女日」，凡女性（年齡不限）只要穿著比基尼泳裝完成任務即可免費入場。（羅浮溫泉湯池提供）

    桃園市復興區羅浮溫泉湯池推辦週五「仕女日」，凡女性（年齡不限）只要穿著比基尼泳裝完成任務即可免費入場。（羅浮溫泉湯池提供）

    桃園市復興區羅浮溫泉湯池迎接秋冬泡湯旺季，除了6日中秋節當天消費滿660元可獲抽獎券1張，即日起至明年3月31日新推優惠方案，其中以仿照舞廳、酒店行銷推出的週五「仕女日」最受矚目，凡女性（年齡不限）只要穿著比基尼泳裝，並於「羅浮溫泉─北橫美人湯」FB粉絲團完成「拍照+打卡+貼文+分享」任務，即可免費入場。

    新推出的優惠專案，除了週五「仕女日」的限定好康，每週四「市民日」凡設籍桃園市民至羅浮溫泉現場購買「全票」入場泡湯，可享「3人同行、1人免費」（限當日使用），另有全票「買4送1」，現場購買4張「全票」入場泡湯，加送「1人免費」（不限當天使用）；以及憑當月小烏來風景區門票票根，購買羅浮溫泉湯池門票可享全額折抵。

    市府風景區管理處長廖育儀表示，羅浮溫泉湯池自2021年11月開幕營運，入館遊客年年攀升，經統計，除了2023年因配合工程未營運，2022年全年遊客人數2萬2703人、去年2萬4655人，今年至9月底已有2萬6019人。

    廖說，羅浮溫泉湯池設有溫泉池、賞景池、藥浴池、SPA池、兒童池、冷水池6池，除了冷水池引流自小烏來溪流，其餘均使用維持百分之百碳酸氫鈉「美人湯」，且SPA池設有氣泡床、腳底、臀部及背部按摩等設施，水溫攝氏37至42度，讓民眾輕鬆泡湯，也能享受沁涼的山泉水SPA。

    復興區長蘇佐璽指出，羅浮溫泉湯池周邊有小米園區、義興吊橋、水圳古道、小烏來天空步道、新溪口吊橋等景點，非常適合一日遊行程，遊客順遊復興山區可看瀑布、泡溫泉、騎腳踏車，在享受芬多精同時，還可品嘗泰雅美食，體驗獨特的北橫旅遊魅力。

    秋冬泡湯正是時候！羅浮溫泉季即日起推出新優惠方案。（記者李容萍攝）

    秋冬泡湯正是時候！羅浮溫泉季即日起推出新優惠方案。（記者李容萍攝）

    週五「仕女日」，凡女性（年齡不限）只要穿著比基尼泳裝，並於「羅浮溫泉─北橫美人湯」FB粉絲團完成「拍照+打卡+貼文+分享」任務，即可免費入場。（記者李容萍攝）

    週五「仕女日」，凡女性（年齡不限）只要穿著比基尼泳裝，並於「羅浮溫泉─北橫美人湯」FB粉絲團完成「拍照+打卡+貼文+分享」任務，即可免費入場。（記者李容萍攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播