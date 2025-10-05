為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    中秋連假爆2起飛機擦撞 長榮航空回應了

    2025/10/05 23:38 即時新聞／綜合報導
    長榮航空在中秋連假發生2起飛機擦撞意外。示意圖，非事故班機。（資料照）

    長榮航空在中秋連假發生2起飛機擦撞意外。示意圖，非事故班機。（資料照）

    長榮航空在中秋連假第一天（4日）接連發生2起飛機擦撞意外，引發外界關注。長榮航空官方隔天（5日）針對這2起事故做出回應，強調已啟動檢修和處理程序，確保航機安全。

    綜合媒體報導，第一起事故為長榮航一架上海浦東飛往桃園機場的航班BR711，4日下午3點多傳出在桃機降落時發生機尾擦地，隨即緊急重飛再次執行落地標準作業程序，最後僅造成機尾保護裝置（Tail Strike Protection System）輕微受損。

    長榮航表示，該航班在桃機進場重飛落地後，機長即通報航管及機務，重飛時出現異常訊息。經過機務人員進行航機檢查，發現航機尾部防撞探測條尖端有磨損，航機進行防撞條更換檢修後，並經波音回覆確認結構無虞，並向民航局申請恢復適航；隨後民航局已同意，航機恢復適航。

    第二起事故則是發生在日本大阪，長榮航原定4日從大阪飛回桃園機場的航班BR177，在關西機場被地面作業中的空橋擦撞到左側機身，被迫取消飛行並接受檢修。

    長榮航證實發生上述情況，第一時間就補償點心、茶水和餐券給受影響旅客，並協助旅客簽轉其他航班返台，造成旅客行程部變，公司深感抱歉。

