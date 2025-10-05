「單向演講」情路坎坷 社工建議：多言多敗、別再滔滔不絕

「多話男女」難脫單關鍵，社工建議在傾聽與表達之間找到適當的平衡點，別再「滔滔不絕」！（記者李容萍攝）

未婚男女從陌生到產生情愫，互動及溝通是必要過程，有不少未婚男女認為自己口拙，不善表達、不會甜言蜜語，因而失去異性的好感而找不到對象；但也有不少未婚男女喊冤，自己在職場叱吒風雲，甚至靠口才吃飯，卻得不到異性青睞。資深社工認為，成功的溝通，是專注傾聽並理解對方需求、選擇適當的溝通時機與空間，話太少或許阻礙溝通，但話太多也會「多言多敗」。

桃園市專為未婚或失偶男女搭橋的中壢區美滿服務中心今（5）日分享，近來有不少三高男生，以及事業上可以撐起一片天，氣質典雅、溫柔婉約的女性在「婚姻市場上」卻功敗垂成，他們一致的「溝通盲點」是，從辯論高手到「單向演講」，原因就出在說話滔滔不絕、喋喋不休。

請繼續往下閱讀...

徐姓社工說，一名年近40的國立大學教授，是美國知名大學博士，高中及大學念的是第一志願，也是辯論社高手，還在美國參加英文辯論比賽，身高將近180，外表挺拔，參加該中心「個別一對一」，社工為他安排一位同樣優秀的國立大學女助理教授，2人第一次見面時，男方還很紳士地送一束花，讓女方有點竊喜。

社工原以為2人是絕配，未料女助理教授回報，男方進入咖啡廳點完餐後喋喋不休、滔滔不絕，從國際局勢、川普政策、教育概念、國內經濟、工作態度、生活品味等講了2個多小時，她只能當聽眾，根本無法插話，雖然男方表達能力佳，談吐有深度，有條理、有說服力，但卻忘了傾聽，誰能忍受永遠都當聽眾？這段緣分最後告吹。

還有1名外表亮麗、活潑的34歲大型醫院護理師，參加該中心「個別一對一」時，與異性互動過於主動和開放，大方找話題，還高談闊論醫學知識，甚至大方細數她在泌尿科看不完的案例，讓聯誼的男性難以招架，這種缺乏界線感、「話太多」的溝通模式，也讓她的情路坎坷。

