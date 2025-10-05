為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    基隆水電師傅響應號召奔光復 「一方有難、八方來援」議員感動

    2025/10/05 22:19 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市大慶大城社區內的勵曜水電工程，聽聞花蓮光復災區急需水電師傅協助復原，二話不說放下手上工作、放棄秋節休假，今天（5日）下午奔赴花蓮。（基隆市議員施偉政提供）

    基隆市大慶大城社區內的勵曜水電工程，聽聞花蓮光復災區急需水電師傅協助復原，二話不說放下手上工作、放棄秋節休假，今天（5日）下午奔赴花蓮。（基隆市議員施偉政提供）

    花蓮光復鄉堰塞湖災情，基隆市議員施偉政9月25日在網路上召集民眾募集物資，民眾熱心響應；今天（5日）下午響應「水電超人復原」工作的勵曜水電工程，老闆黃鴻哲號召4名水電師傅奔赴災區投入復原，還要順道載運物資，已於今天晚間抵達花蓮，預計明天（6日）投入受災戶水電復原工作。施偉政說，他有被鄉親無私的愛給深深感動到，充分體會「一方有難八方來援」的真諦。

    施偉政說，他從9月25日在社群媒體號召民眾送愛心到花蓮，獲得各界熱烈響應，他們根據災區民眾需求，募集了清潔用品、成人與兒童衣物、棉被、鏟子、棉紗手套等物資，先後已分4梯次前往運送；今天下午是第五批物資募集完成，載運前往花蓮。

    施偉政指出，他要感謝基隆市大慶大城社區內的勵曜水電工程，看到新聞報導，現階段花蓮光復鄉最需要水電超人投入災後復原工作，黃鴻哲立即停止休假，投入花蓮水電復原工作，也獲得另外4位水電師傅共襄盛舉；同時感謝各界善心朋友的支持與轉贈，愛心物資已由「水電超人」送往花蓮縣光復鄉，持續為災區居民帶來溫暖與希望。

    勵曜水電工程老闆黃鴻哲號召4名水電師傅奔赴災區，已於今晚抵達花蓮，預計明天（6日）投入受災戶水電復原工作。（基隆市議員施偉政提供）

    勵曜水電工程老闆黃鴻哲號召4名水電師傅奔赴災區，已於今晚抵達花蓮，預計明天（6日）投入受災戶水電復原工作。（基隆市議員施偉政提供）

    勵曜水電工程水電師傅放下手上工作、放棄秋節休假，今天午奔赴花蓮，還順道載運物資到災區。（基隆市議員施偉政提供）

    勵曜水電工程水電師傅放下手上工作、放棄秋節休假，今天午奔赴花蓮，還順道載運物資到災區。（基隆市議員施偉政提供）

    施偉政說，他在社群媒體號召民眾送愛心到花蓮，獲得各界熱烈響應，先後已分4梯次前往運送；今天下午是第五批物資募集完成。（基隆市議員施偉政提供）

    施偉政說，他在社群媒體號召民眾送愛心到花蓮，獲得各界熱烈響應，先後已分4梯次前往運送；今天下午是第五批物資募集完成。（基隆市議員施偉政提供）

