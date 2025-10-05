中秋限定月餅回歸！87歲老餅師休了1年 彰化「興安珍」老店重開

彰化市興安珍餅行87歲老闆李添安，去年休息一年，今年限定月餅重新開張。（記者劉曉欣攝）

只賣中秋檔期的彰化市老店「興安珍餅行」，去年休息1年，許多老客戶都跑去跟87歲老闆李添安說「超想念你做的餅」，讓他決定重新開張，兒子、女兒與孫子也專程回來幫忙。李添安說，今年只賣到中秋節，希望身體健康，明年繼續開賣。

李添安表示，他今年87歲，在民生地下道旁經營「興安珍餅行」已有64年，早年都是天天開店，他跟妻子李王智惠靠著做餅讓小孩通通念大學，由於年事已高，大約近10年來，才改為只賣中秋檔期的月餅，也就是從農曆8月初1起賣到農曆8月15日的中秋節，每年只賣15天。

李添安說，去年因為膝蓋不好，腳無法久站，子女都不讓他再做月餅，只好被迫休息一年。但老客戶還是會找上門來，一直問他今年要不要賣，因為很懷念他做的月餅。當他向子女提出要繼續做月餅，女兒為了不讓他操勞，還說要直接包10萬元給他，但他認為他做月餅不是為了賺錢，一切都是為了服務老客戶。

當李添安決定今年讓「興安珍餅行」重新開賣中秋月餅，堅持古法做芋沙月餅與綠豆月餅，所有餡料不買現成，全部都是自己來，價格維持70元凍漲，看到許多老客人上門來買月餅的滿足神情，再辛苦也值得。

彰化市興安珍餅行87歲老闆李添安，今年重新開張，兒孫也都回來幫忙。（記者劉曉欣攝）

彰化市興安珍餅行經營超過一甲子。（記者劉曉欣攝）

中秋限定的彰化興安珍餅行，今年重新開張。（記者劉曉欣攝）

