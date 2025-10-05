為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋限定月餅回歸！87歲老餅師休了1年 彰化「興安珍」老店重開

    2025/10/05 22:12 記者劉曉欣／彰化報導
    彰化市興安珍餅行87歲老闆李添安，去年休息一年，今年限定月餅重新開張。（記者劉曉欣攝）

    彰化市興安珍餅行87歲老闆李添安，去年休息一年，今年限定月餅重新開張。（記者劉曉欣攝）

    只賣中秋檔期的彰化市老店「興安珍餅行」，去年休息1年，許多老客戶都跑去跟87歲老闆李添安說「超想念你做的餅」，讓他決定重新開張，兒子、女兒與孫子也專程回來幫忙。李添安說，今年只賣到中秋節，希望身體健康，明年繼續開賣。

    李添安表示，他今年87歲，在民生地下道旁經營「興安珍餅行」已有64年，早年都是天天開店，他跟妻子李王智惠靠著做餅讓小孩通通念大學，由於年事已高，大約近10年來，才改為只賣中秋檔期的月餅，也就是從農曆8月初1起賣到農曆8月15日的中秋節，每年只賣15天。

    李添安說，去年因為膝蓋不好，腳無法久站，子女都不讓他再做月餅，只好被迫休息一年。但老客戶還是會找上門來，一直問他今年要不要賣，因為很懷念他做的月餅。當他向子女提出要繼續做月餅，女兒為了不讓他操勞，還說要直接包10萬元給他，但他認為他做月餅不是為了賺錢，一切都是為了服務老客戶。

    當李添安決定今年讓「興安珍餅行」重新開賣中秋月餅，堅持古法做芋沙月餅與綠豆月餅，所有餡料不買現成，全部都是自己來，價格維持70元凍漲，看到許多老客人上門來買月餅的滿足神情，再辛苦也值得。

    彰化市興安珍餅行87歲老闆李添安，今年重新開張，兒孫也都回來幫忙。（記者劉曉欣攝）

    彰化市興安珍餅行87歲老闆李添安，今年重新開張，兒孫也都回來幫忙。（記者劉曉欣攝）

    彰化市興安珍餅行經營超過一甲子。（記者劉曉欣攝）

    彰化市興安珍餅行經營超過一甲子。（記者劉曉欣攝）

    中秋限定的彰化興安珍餅行，今年重新開張。（記者劉曉欣攝）

    中秋限定的彰化興安珍餅行，今年重新開張。（記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播