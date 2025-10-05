中央助花蓮光復災後重建 政院：三方案合計每戶補助35萬

總統賴清德今天下午前往光復災區佛祖街與中正路一段附近關心受災戶。（記者王錦義攝）

賴清德總統今日宣布，花蓮光復鄉災後復原將再補助「房屋修復救助金」每戶20萬。對此，行政院發言人李慧芝表示，加上行政院長卓榮泰院長10月2日宣布的家園清理及復原慰助金兩案15萬元，三個方案合計每戶補助35萬，協助受災民眾早日度過難關。

李慧芝指出，截至本月3日，衛生福利部賑災基金會「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」已募得25萬2150筆計新台幣9億3128萬1983元善款，未來將以此善款來支應受災民眾「房屋修復救助金」。

李慧芝提及，上週四行政院院會宣布的「中央擴大慰問及生活扶助方案」，包括：一、死亡、失蹤慰助金100萬元。二、重傷慰助金25萬元，失依者扶助金2萬元。三、淹水／土石流救助5千元；安遷賑助5萬元。四、「家園清理支持方案」5萬元及「家園復原慰助金」10萬元等。

李慧芝指出，中央相關賑助方案，包括賴總統今日宣布的「房屋修復救助金」20萬元，以及原住民急難救助金等等，將在10月7日正式啟動，由行政院政委陳金德帶領相關部會前往花蓮光復鄉，設置一站式服務平台。自10月7日至10月12日，每日上午8點到下午5點，現場受理民眾申請及相關諮詢，用最快速、最簡便的方式，來協助受災民眾。

