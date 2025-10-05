為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「是在哈囉？」彰師大寶山校區「雙重人行道」遭質疑 設置原因曝光

    2025/10/05 21:09 記者劉曉欣／彰化報導
    雙重人行道？彰化市公所表示，實體人行道是彰化師大寶山校區範圍，綠色人行道延伸到保四總隊，還可串連彰化高商人行道。（記者劉曉欣攝）

    彰化師範大學寶山校區出現「雙重人行道」？前彰化市長邱建富質疑，明明就已有實體人行道，為何還要把馬路劃設綠色人行道，「這是在哈囉嗎？」對此，彰化市公所表示，實體人行道範圍只有彰師大寶山校區，透過綠色人行道延伸到保四總隊，並串連彰化高商，讓行人安全更有保障。

    邱建富指出，台灣設計展將登場，彰化市區多處路段都在進行道路與人行道改善工程，但工程設計應該到位，像彰師大寶山校區的「雙重人行道」就讓人滿頭問號。

    邱建富說，現有的實體人行道任其長雜草不去整理不去用，還要把道路空間畫出1米寬的綠色人行道，連帶路邊停車位也要跟著外移，這讓行人更難行，車子也受到影響。

    彰化市公所強調，彰師大寶山校區的實體人行道是校方自行退縮校地所打造的，因此只限校地範圍，以這次施作綠色人行道來說，就是從彰師大寶山校區門口，延伸到華陽公園與保四總隊，剛好可以串連彰化高商的人行道，讓行人更安全，同時避免車輛把車子開上實體人行道停放的違規行為。

    彰化師大寶山校區的寶山路新增綠色人行道，原有校區範圍也有實體人行道。（記者劉曉欣攝）

