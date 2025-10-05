60-90年代集體記憶潮復刻 來慈湖感受人文魅力自然景觀

桃園市政府觀光旅遊局舉辦2025來慈湖．潮復刻活動，現場日夜水舞演出相當吸睛。（桃園市政府提供）

2025「來慈湖．潮復刻」活動今（5）日晚揭幕，活動主題以60至90年代的集體記憶出發，結合生活、影視、音樂與流行元素，營造跨世代共感氛圍，內容包含創意光雕、日夜水舞、懷舊主題市集、拍照打卡裝置、手作體驗、多元表演及限量贈品等，讓民眾賞月、觀水舞、逛市集、拍美照一次滿足。

桃園市副市長蘇俊賓今晚出席「2025『來慈湖．潮復刻』開幕式」表示，桃園市府近年積極改造慈湖旅遊環境，結合文化、生態與設計美學，展現「新慈湖、新風貌」，並於即日起展開為期7週的「潮復刻」主題活動，尤其10月份有多個連假，期盼國人可以安排到桃園、來慈湖，一同感受歷史、人文與自然交織的魅力與美麗的日夜景觀。

蘇俊賓說，慈湖是全台少數兼具歷史、軍事與生態價值的景點，10月份是深度旅遊的黃金月份，力邀民眾多來大溪、北橫與復興；大溪正推動多項創新設計，從白天到夜晚都有不同的風景與文化體驗，歡迎大家一同慢遊桃園，深入感受在地之美。正逢中秋3天連假，許多家族一家大小出動，更帶著毛小孩前來欣賞慈湖精采的水舞風貌。

桃園市府正推動拉拉山國際暗空認證計畫，將打造全台第二座暗空公園，期盼讓孩子們能在無光害環境中仰望星斗、觀賞螢火蟲，體驗自然與文化共融的夜間風貌；這項改造不僅為環境永續，也為下一代打造可學習與體驗的自然場域。

桃市府觀旅局表示，市府2020年起於慈湖園區舉辦水舞展演，今年邁入第六屆、以「潮復刻」為主題，相關活動資訊可至2025「來慈湖．潮復刻」官網及「樂遊桃園」粉絲專頁查詢。

觀旅局說，慈湖園區是國家級觀光熱點，不僅是大溪連結復興的重要節點，也是全台最大的人物雕塑公園，新整修完工的「慈湖遊客中心」已於本月4日開幕，目前展覽以「五星上將」、「後慈湖戰備」、「北橫門戶」為主題，重現慈湖多元價值，並設置放映室播放北橫美景影片，歡迎遊客前來深度了解在地故事。

活動現場打造打卡牆，桃園市副市長蘇俊賓出席活動入鏡。（桃園市政府提供）

蘇俊賓與帶著毛孩出遊的旅客合影。（桃園市政府提供）

