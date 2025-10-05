為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    花蓮馬太鞍溪賑災募款逼近10億 累計逾25.5萬筆

    2025/10/05 20:24 記者林志怡／台北報導
    花蓮光復鄉仍在災後復原階段。（資料照，記者花孟璟攝）

    花蓮縣光復鄉遭馬太鞍溪堰塞湖溢流重創，賑災基金會於9月25日啟動「0923花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害專案募款」，9月30日就已達成5億元的募款目標，10月4日累計捐款金額達到9.3億元，已經逼近10億元，總筆數超過25.5萬筆。

    賑災基金會說明，截至10月4日23時59分，累計捐款金額達到新台幣9億3926萬3206元，其中自動化設備、臨櫃匯款累計金額達新台幣6億2613萬1875元，Line Pay捐款累積金額達新台幣2億4709萬1600元，四大超商捐款累積金額達新台幣6603萬9731元。

    捐款筆數方面，總計達到25萬5300筆，其中以Line Pay通路為大宗，達到16萬6921筆，其次為自動化設備、臨櫃匯款的5萬5772筆，四大超商的3萬2607筆。

    賑災基金會說明，馬太鞍堰塞湖災害專案募得善款，賑災基金會強調會依法全數用於災區災民，循行政院規劃方案發放給受災民眾，並支援第一線災害救助、緊急醫療、復原重建工作，因募款產生之行政、人事等作業費用，概由賑災基金會自行支出，不使用本次募得善款。

    目前賑災基金會已陸續撥款逾1億元，用於死亡、失蹤賑助及家園清理支持方案等，基金會表示，會儘速撥款協助罹難者家屬、清理補助等緊急項目，並依規定進行公開徵信，公開款項支出清單，嚴謹遵守募款責信原則，也會陪同災民直到返回家園、重拾生活的那一天。

