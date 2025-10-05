為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    雙氧水漂白黑心豬腸引恐慌 高雄稽查188處大腸販售通路

    2025/10/05 20:27 記者黃良傑／高雄報導
    雙氧水漂白黑心豬腸引恐慌，高市擴大稽查188處大腸販售通路。（高市衛生局提供）

    屏東百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬腸，經查問題產品主要有「B級大腸」與「白小腸」兩類，整體流向涉及台北、桃園、屏東與高雄4縣市，高市衛生局今（5日）晚再發稿表示截至今晚17時，共查驗市場及餐飲業等大腸販售相關通路，共完成188處查核，以試劑篩檢過氧化氫47件結果皆為陰性，全數符合規定。

    衛生局指出，今日持續追查穩旺冷凍食品行違規產品供貨流向，以及回收銷毀情形，其中業者自述供貨給某船舶伙食補給商36公斤違規產品，皆未使用，已全數收回業者倉庫，待聯繫退回上游廠商並管制移動，衛生局也會持續查察，維護高雄肉品食安。

    「B級大腸」與「白小腸」中招

    高市衛生局今持續追查穩旺冷凍食品行違規產品，掌握供貨流向及回收銷毀情形，據了解，目前問題產品主要有「B級大腸」與「白小腸」兩類，整體流向涉及台北、桃園、屏東與高雄4縣市。

    衛福部食品藥物管理署南區管理中心說明，指食藥署截至今（5）日晚間17時公布流向圖，百威食品公司本身在屏東作業場所封存1萬1664公斤豬腸，另於新北倉庫封存940公斤；高雄市吳姓業者也在8月、9月各進貨一次，分別為36公斤與90公斤，前者供應特定船舶補給商，未流入市面，後者已由業者自行銷毀並完成查核。

    為把關市售大腸產品，衛生局今起擴大啟動稽查，截至今（5）日17時，查驗全市市場及餐飲業等大腸販售相關通路，共完成188處查核，並於現場以試劑篩檢過氧化氫47件結果皆為陰性，全數符合規定。

    雙氧水漂白黑心豬腸引恐慌，高市擴大稽查188處大腸販售通路。（民眾提供）

