百威黑心豬腸入侵 寧夏夜市：攤商自主檢查、配合抽驗

近日屏東百威食品公司被爆出用工業用雙氧水漂白豬大腸，並流入寧夏夜市攤商林〇麻辣豆腐。寧夏夜市今（5）日發聲明表示，已於第一時間啟動攤商自查，並全力配合台北市衛生局進行抽驗。（資料照）

近日屏東百威食品公司被爆出用工業用雙氧水漂白豬大腸，再販售給不知情廠商。西門町知名商家阿宗麵線直接向百威倉儲購入，台北市寧夏路「陳先生」則是向百威公司購入豬大腸，並流入寧夏夜市攤商林〇麻辣豆腐。台北市衛生局已經查獲並封存145公斤豬腸。寧夏夜市今（5）日發布聲明表示，已於第一時間啟動攤商自查，並全力配合台北市衛生局進行抽驗，強調對食品安全零容忍，若查有不合格供應商，將立即停售及下架相關產品，並通報主管機關。

寧夏夜市聲明中寫道，初步盤查結果顯示，少數攤商有使用豬大腸，且數量遠低於新聞所述，不過仍將主動公布名單，確保透明，以維護消費者的食安權益。寧夏夜市說明，後續也將公布寧夏夜市攤商、店家進貨廠商名單，啟動QR code食材來源查驗機制並強化攤商自主管理與進貨單據保存等措施。

寧夏夜市說，始終秉持「誠懇+積極+透明」態度，並支持政府嚴懲不法供應商，承諾持續守護消費者的安心飲食。

另，阿宗麵線3日得知使用百威公司大腸後，在門口張貼緊急聲明與致歉啟事，承諾立即中止與供應商合作，也即刻封存所有來自該供應商的庫存原料，並配合衛生機關後續查核。

寧夏夜市今（5）日強調，對食品安全零容忍，若查有不合格供應商，將立即停售及下架相關產品，並通報主管機關。（翻攝自寧夏夜市臉書）

