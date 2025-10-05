惦記要請醫護喝飲料捨不得走 醫生接過最後1杯珍奶...阿嬤心跳秒停！

陳志金在臉書分享一位阿嬤完全慰勞醫護人員的心願後安詳離世的故事。示意圖，與本文無關。（資料照）

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金今天（5日）分享加護病房一位阿嬤感念醫護人員的照料，惦記著要請客慰勞，其家屬為了完成阿嬤的心願，帶了十多杯手搖飲料給病房的大家。令人感到不可思議的是，陳志金原本要減肥所以婉拒飲料，但專科護理師提醒他這是阿嬤的「最後心願」，他拗不過只好接下，沒想到沒多久就得知阿嬤安詳離世的消息！

陳志金今天在臉書發文，「很多病人對醫療人員是既疼惜又愛護的，即使是臨終前。那天，加護病房一位阿嬤患者停掉了升壓劑，家屬正在跟她道別，聽聞住在外地的弟弟也來過，做完四道（道謝、道愛、道歉、道別）了，我轉頭提醒阿嬤的兒子：『你們在這裡陪阿嬤說說話，時間就由阿嬤自己決定。可以想想，阿嬤還有沒有什麼還沒有完成的心願，盡可能幫她完成。』此時阿嬤的血壓，還有80~90mmHg……」

「當天中午開會時，接到專科護理師的訊息，傳來了兩大袋裝著手搖飲料的照片，算一算有十多杯珍奶。原來是阿嬤的家屬表示，阿嬤之前就想請大家喝了，他們認為，平時就好客的阿嬤，一定是覺得還沒能向醫護人員致謝，所以還捨不得走。畢竟，我當天早上才在粉專高調宣告減重目標，實在不適合再喝下一杯珍奶。到了下午三點多，專科護理師找我到ICU病房，說『陳醫師，我們都喝過珍奶了，只剩下你的還沒喝』。護理師向我使了個眼色，繼續說『阿嬤血壓現在還有50~60mmHg，子孫們都還在床邊陪伴，這是阿嬤最後心願……』。拗不過護理師一再提醒，我拿了一杯，想說等等進值班室再喝。」

接著神奇的事發生了，「我都還沒走到值班室，專科護理師就追了上來，喊『心跳停了！』我心想，不會那麼巧吧。我疾走回到護理站，機器顯示阿嬤心跳雖然有回來，可是已經很慢了。我走到病床邊，拿起珍奶喝了一口，親自向阿嬤致謝，謝謝她『最後』的心意，感佩她在走到人生終點前，依然不忘提醒子孫們，要向醫療人員表達謝意。再回到護理站，就看到阿嬤心跳正式停止了。謝謝阿嬤，在生命的最後一刻教會我們的事，離別時，仍不忘為醫病的和諧和互信盡一分心力。」

