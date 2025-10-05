台南水道博物館玩百米滑水道 雙十連假12歲以下免費入園

台南山上花園水道博物館雙十連假期間將舉辦「夏浪祭」活動，設置百米滑水道。（台南山上花園水道博物館提供）

完工於日治時期的國定古蹟台南山上花園水道博物館，將舉辦修復後重新啟用6週年慶，市府文化局在雙十節連續假期推出「夏浪祭」活動，引進長達100公尺的超大滑水道，「在百年水道玩百米水道」，12歲以下兒童可免費入園，盡情嬉戲，親子同樂。

6週年館慶「夏浪祭」訂於本月10至12日舉行，除了百米滑水道之外，還結合水道意象設計，在暢快玩水的同時，也能體驗「小水滴奔流」的寓意，為雙十連假打造新的觀光亮點；大型氣墊設施今天陸續進駐、準備，引起矚目，詢問度相當高，甚至有家長已經預告，將會帶孩子來放電，「未演先轟動」。

館方提到，除了百米滑水道之外，也規劃全齡遊樂設施，滿足不同年紀的客群需求，園區新增大型氣墊遊戲城堡與3座充氣水池，適合身高不足、或年紀較小的孩子玩樂；既有戲水池也將一併開放，闔家同樂。

今年的「夏浪祭」不僅有超大滑水道，也結合自然教育與地方特色，推出「攀樹體驗」，由專業人員帶領遊客挑戰高處視野，並訓練協調性。

另外，還規劃「蜂農體驗」，讓大小朋友走進「嗡嗡嗡」的世界，認識生態與飼養過程；館內同時舉辦「創意市集」，匯聚手作工藝、文創小物，以及美食攤位，讓遊客吃、喝、玩、樂。

活動現場更安排親子互動遊戲，提供花朵造型氣球與冰淇淋小物做為獎品，營造熱鬧氛圍。館方希望透過多元體驗與入園優惠，讓每個家庭都能在雙十連假留下難忘回憶，也為慶祝水道重新啟用6週年。

館方強調，自啟用以來，持續推出寓教於樂的活動，今年更以「水」為核心，融合自然、生態與休閒，打造限定3天的夏日嘉年華，籲請遊客把握連假檔期，無論體驗百米滑水道、陪伴孩子在氣墊城堡玩耍，或參加攀樹與蜂農等活動，都是不可錯過的親子盛會。

山上花園水道博物館舊稱「原台南水道」，完工於1922年，現址分淨水池、水源地2大區域，面積超過56公頃，是全台範圍最廣的國定古蹟。

