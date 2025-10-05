為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台南水道博物館玩百米滑水道 雙十連假12歲以下免費入園

    2025/10/05 19:39 記者吳俊鋒／台南報導
    台南山上花園水道博物館雙十連假期間將舉辦「夏浪祭」活動，設置百米滑水道。（台南山上花園水道博物館提供）

    台南山上花園水道博物館雙十連假期間將舉辦「夏浪祭」活動，設置百米滑水道。（台南山上花園水道博物館提供）

    完工於日治時期的國定古蹟台南山上花園水道博物館，將舉辦修復後重新啟用6週年慶，市府文化局在雙十節連續假期推出「夏浪祭」活動，引進長達100公尺的超大滑水道，「在百年水道玩百米水道」，12歲以下兒童可免費入園，盡情嬉戲，親子同樂。

    6週年館慶「夏浪祭」訂於本月10至12日舉行，除了百米滑水道之外，還結合水道意象設計，在暢快玩水的同時，也能體驗「小水滴奔流」的寓意，為雙十連假打造新的觀光亮點；大型氣墊設施今天陸續進駐、準備，引起矚目，詢問度相當高，甚至有家長已經預告，將會帶孩子來放電，「未演先轟動」。

    館方提到，除了百米滑水道之外，也規劃全齡遊樂設施，滿足不同年紀的客群需求，園區新增大型氣墊遊戲城堡與3座充氣水池，適合身高不足、或年紀較小的孩子玩樂；既有戲水池也將一併開放，闔家同樂。

    今年的「夏浪祭」不僅有超大滑水道，也結合自然教育與地方特色，推出「攀樹體驗」，由專業人員帶領遊客挑戰高處視野，並訓練協調性。

    另外，還規劃「蜂農體驗」，讓大小朋友走進「嗡嗡嗡」的世界，認識生態與飼養過程；館內同時舉辦「創意市集」，匯聚手作工藝、文創小物，以及美食攤位，讓遊客吃、喝、玩、樂。

    活動現場更安排親子互動遊戲，提供花朵造型氣球與冰淇淋小物做為獎品，營造熱鬧氛圍。館方希望透過多元體驗與入園優惠，讓每個家庭都能在雙十連假留下難忘回憶，也為慶祝水道重新啟用6週年。

    館方強調，自啟用以來，持續推出寓教於樂的活動，今年更以「水」為核心，融合自然、生態與休閒，打造限定3天的夏日嘉年華，籲請遊客把握連假檔期，無論體驗百米滑水道、陪伴孩子在氣墊城堡玩耍，或參加攀樹與蜂農等活動，都是不可錯過的親子盛會。

    山上花園水道博物館舊稱「原台南水道」，完工於1922年，現址分淨水池、水源地2大區域，面積超過56公頃，是全台範圍最廣的國定古蹟。

    夏浪祭「在百年水道玩百米水道」，12歲以下兒童可免費入園，盡情嬉戲，親子同樂。（台南山上花園水道博物館提供）

    夏浪祭「在百年水道玩百米水道」，12歲以下兒童可免費入園，盡情嬉戲，親子同樂。（台南山上花園水道博物館提供）

    館方表示，今年以「水」為核心，融合自然、生態與休閒，打造限定3天的夏日嘉年華，籲請遊客把握連假檔期。（台南山上花園水道博物館提供）

    館方表示，今年以「水」為核心，融合自然、生態與休閒，打造限定3天的夏日嘉年華，籲請遊客把握連假檔期。（台南山上花園水道博物館提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播