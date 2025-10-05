來自日本東京！「挖水溝女超人」赴花蓮響應救災 逾2萬人讚爆！

一位來自日本東京的女孩受訪分享為何到災區幫忙。（Threads＠liao.popo授權使用）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創下游光復鄉，近日外地有大量「鏟子超人」湧入災區協助救災清淤，不少令人動容的畫面曝光掀起熱議。自耕農、獨木舟教練「波波」今天（5日）在社群PO出一位來自日本東京的女孩受訪分享為何到災區幫忙的影片，吸引超過2萬名網友讚爆！

「波波教練」今天在Threads上分享一段影片，一位身上衣服沾滿泥濘痕跡的女孩抽空正準備要填飽肚子，她表示自己來自日本東京，今天準備要回去，她其實從國中一年級開始就很關心花蓮，到災區單純是想幫忙在當地的朋友，而她這幾天都在幫忙清水溝，雖然辛苦，但她覺得能夠幫忙大家一起重建家園很開心。

這段影片曝光後吸引超過2萬人按讚，「謝謝日本東京女強人」、「這位日本妹妹今年有來參加我們的豐年祭，還一起參加我們的部落少男少女團一起跳舞」、「台日友誼，只因台灣曾幫忙過日本，日本人恩怨分明，跟人際關係中的患難見真情一樣，朋友有難，真誠相挺，默默支持！」、「超棒的這個妹妹」、「感謝來自日本東京的小女孩，來到花蓮縣光復鄉為災民清理水溝謝謝」、「東京小女孩，謝謝妳這麽關心台灣，還飛到台灣花蓮幫忙，真的感恩妳！」、「台日友好，她好美」。

另外有網友因其膚色和講話口音認為這位女孩其實是原住民，意外掀起討論，「有可能是日本人與原住民結婚生的孩子」、「我看了第三遍才能確認，她真的不是原住民的口音，是真的日本來到台灣救災的女超人，太感謝她了，中文也講的非常好，看了前面兩次真的以為她是部落的孩子」、「而且曬黑了，臉部輪廓有深邃，差點以為是原住民！」、「原民的我一聽就知道不是原住民，口音和眼睛標準日本人」。

另外，「波波教練」向本報表示，光復鄉現階段需要專業工班進場協助重建，例如有拆除、裝潢、木工、鐵工、泥作、水電等經驗者，意者可掃描QRcode填寫表單報名。

「波波教練」表示，光復鄉現階段需要專業工班進場協助重建，意者可掃描QRcode填寫表單報名。（Threads＠liao.pop提供）

