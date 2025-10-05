明天收假！國道北向交通量估達1.4倍 11地雷路段快避開

國1北向219公里處，今天下午發生3輛小客車追撞事故。（高公局提供）

明天（6日）是中秋節，也是中秋三天連假最後一天，高速公路局整理雍塞路段及疏導措施，提醒用路人注意。（高公局提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕中秋節假期接近尾聲，國道出遊及收假車流量大。高速公路局預估，明天（6日）週一國道北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，重點壅塞有11路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發；國5北向用路人建議上午9時前出發。

明天是中秋節，也是三天連假收假日，高公局預估國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均92百萬車公里的1.2倍，其中北向交通量可達63百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預估，明天重點壅塞路段為國1北向西螺－埔鹽系統、南屯－后里、苗栗－湖口；國3北向竹山－中興、草屯－霧峰、大山－香山、關西－大溪；國5北向宜蘭－坪林；國4西向潭子系統－豐勢；國6西向舊正－霧峰系統；國10西向仁武－左營端等路段。

明天國道疏導措施，包括中午12時至晚間9時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、差別費率、凌晨0時至清晨5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

至於今天國道路況，下午3時起國道車流湧現，國1南向大華系統至汐止系統、北向新竹至湖口較為壅塞；今天國道交通量預估115百萬車公里，截至下午5時，已達69.3百萬車公里。

今天下午影響車流事故，包括下午2時20分國1北向91.8公里處3輛小客車追撞，造成後方車流回堵5公里；下午2時20分國1北向219公里處3輛小客車追撞，車流回堵3公里；下午2時37分國1北向21.5公里處3輛小客車追撞，車流回堵3公里；15時02分國1北向319.8公里處2輛小客車追撞，車流回堵2公里。

