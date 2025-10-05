中秋連假》彰化真人藝閣送扭蛋大獎 民眾大排長龍

彰化南瑤宮首見真人藝閣，民眾爭搶拋下的扭蛋。（記者劉曉欣攝）

民眾為搶扭蛋，全都有備而來。（記者劉曉欣攝）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕為期9天8夜的彰化南瑤宮開基三媽暨十尊會媽角頭祈安遶境活動，昨天（4日）回鑾彰化市，今天（5日）展開全市遶境，首見真人藝閣也在今天下午轟動上場，沿路拋送扭蛋，內有兌換券，為了最大獎1.8萬元馬桶，民眾都拿著大袋子搶扭蛋嗨翻市區。

彰化南瑤宮表示，今年真人藝閣是古裝打扮，因報名太熱烈，最後是透過「博杯」選出45人，分搭14輛藝閣車。由於今日高溫炎熱，古裝上陣的45位幸運者，全都是有備而來，在等候時分，一手拿隨身扇，一手撐傘，為了避免上下車的麻煩，只能適度補充水份，又不能喝太多水要跑廁所。

因為扭蛋內有兌獎券，有馬桶、電視機、龍蝦、彰化木瓜牛奶、面膜、帽子等兌換券，真人藝閣車經過的路線，兩旁都擠滿了人，民眾都是有備而來，準備超大袋子來搶接拋下來的扭蛋，民眾在接的時候，發現還有蔬菜直接丟下來，大呼驚喜。

彰化市長林世賢表示，今天一整天進行彰化市遶境，讓「南瑤媽」在中秋連假為土地與民眾送上祝福，預計今天晚間9點多，出巡的開基三媽暨十會媽神尊順利返抵南瑤宮臨時行宮安座，為這次遶境祈福畫下圓滿的結局。

