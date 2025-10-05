中秋明月何處尋？一圖看懂各地賞月指數及氣溫

明天（6日）是中秋節，氣象署製圖說明各地賞月指數及晚間氣溫。（氣象署提供）

明天（6日）是中秋節，各地賞月機率高，白天無雨時較炎熱、高溫上看36度。中央氣象署預報，週二開始東北風增強，帶來雲量及水氣，迎風面北東有雨，北部、東北部高溫降至31、32度，不過週六之後將稍微回升。至於哈隆颱風是否影響台灣天氣，週三是否北轉是關鍵。

氣象署表示，各地明晚天氣穩定，賞月機率高，若將賞月指數化為五星等，北部、中部、南部、澎金馬「指數滿分」為五顆星，晚間氣溫約25至31度；基隆北海岸、宜花東為四顆星，晚間氣溫約25至29度。

請繼續往下閱讀...

氣象署預報員林定宜指出，西北太平洋目前有2個颱風，雷州半島東側的麥德姆颱風，對台灣無影響；今天凌晨形成的哈隆颱風，距離台北東方約2000公里，預估週三至琉球東方海面，屆時太平洋高壓強弱將影響其路徑，高壓偏弱偏北走，高壓偏強則可能偏西走，氣象署將持續注意其動向變化。

未來一週天氣，林定宜表示，明天週一是中秋節，太平洋高壓強，天氣穩定，各地水氣少，中南部地區及其他山區午後局部短暫雷陣雨，夜晚各地多雲到晴。

週二東北風增強，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區、恆春半島、大台北山區不定時局部短暫陣雨，花東零星短暫陣雨；中午過後，中南部地區局部午後雷陣雨。

週三至週五，由於哈隆颱風接近琉球附近海面，替台灣帶來東北風，迎風面水氣增加，基隆北海岸、大台北、宜花東、恆春半島不定時短暫陣雨，中南部地區及各地山區午後局部短暫雷陣雨。

週末2天，哈隆颱風若順利北轉，台灣附近水氣會稍減，但迎風面的基隆北海岸、宜花東、恆春半島、大台北山區仍有零星短暫雨，中南部午後有局部短暫雷陣雨。不過，預報目前尚有不確定性，請民眾繼續關注氣象署訊息。

對於雨勢會不會影響花蓮救災，林定宜認為，東北風可能使迎風面有局部短暫陣雨，若颱風北轉則距台遙遠，不至於有劇烈雨勢；若颱風路徑偏西，氣象署將持續觀察水氣會不會靠近台灣。

溫度方面，林定宜說明，中秋節各地無雨時高溫炎熱，西半部可達35、36度，東半部高溫31、32度；大台北地區、西半部近山區的平地、花東縱谷有36度以上機率，紫外線偏強，提醒民眾做好防曬及補充水分。

林定宜提醒，明天南部沿海、澎湖、金門留意長浪，週三哈隆颱風可能間接帶來長浪，請基隆北海岸、東半部、恆春半島及馬祖注意。明天開始至週五，受年度大潮影響，新北至台中沿海、澎金馬地區民眾，請避免前往低窪地區、海邊、港口、潮間帶等，維護自身安全。

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

明天（6日）是中秋節，白天各地無雨時感受炎熱，高溫上看36度。（氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法