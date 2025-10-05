工業雙氧水洗黑心大腸 北市寧夏路麻辣豆腐攤中鏢

百威公司問題豬腸流向與封存、下架、回收、銷毀情況。（食藥署提供）

近期屏東百威公司爆出使用工業級雙氧水加工豬腸，且相關產品流入台北、高屏、桃園等多個縣市，北市衛生局截至10月5日，已命販售業者下架並封存約145公斤豬腸。衛福部食藥署則表示，林〇麻辣豆腐曾向寧夏市場陳先生購入案內B級大腸產品，現已封存70公斤待銷毀。

食藥署說明，百威公司屏東作業場所已封存1萬1664公斤豬腸，新北市倉儲則有散裝豬腸，現場全數封存940公斤；另業者也出貨給阿宗麵線，但無法釐清產品品項，因此全數預防性下架，西門店封存75公斤，忠孝店則已無庫存。

經各地衛生局持續追查，屏東縣和生市場邱〇輝購入180公斤，均售予散戶、已無庫存；高雄市穩旺冷凍食品行吳〇傑購入126公斤，其中90公斤自行銷毀，36公斤售予船舶伙食補給商；桃園市大長順食品公司則購入2159公斤，目前已全數下架。

此外，經台北市衛生局追查，寧夏市場陳先生曾購入1330公斤豬腸產品，全數已販售給散客與林〇麻辣豆腐，現場已無庫存，其中林〇麻辣豆腐封存70公斤，均等待銷毀。據了解，林〇麻辣豆腐為寧夏路附近的攤商。

食藥署南區管理中心主任魏任廷表示，衛生局命業者下架封存的豬腸包括阿宗麵線西門店的75公斤與林〇麻辣豆腐的70公斤，目前持續進行查核，後續也將對市面上所有生鮮、食品、餐飲豬腸產品進行抽驗措施，也將進行後市場抽驗。

食藥署強調，針對相關案件，食藥署聯手衛生局採取全面追溯追蹤、立即下架封存、抽驗檢測、嚴懲不法業者、加強宣導與教育5大措施，將全面啟動流向追蹤，要求業者提供進貨、出貨紀錄，並進行源頭清查，也立即下架並停止販售，封存現有庫存，以確保不再流入消費市場。

此外，食藥署表示，將要求衛生局加強市場、餐廳及通路抽樣檢驗，確認是否有工業用過氧化氫殘留，且第一時間對外公布檢驗結果，將嚴懲不法業者並列入食安黑名單，停止營業；另消費者若發現有疑慮產品，可立即撥打1919食安專線或向地方衛生局檢舉。

衛福部強化食安5大措施。（食藥署提供）

