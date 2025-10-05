安平古堡出租！台南熱蘭遮市集民眾化身王城地主

「熱蘭遮市集」入口以拱門設計，營造濃厚復古氛圍，吸引遊客進入市集探索古風攤位與多元文化體驗。（台南市政府提供）

台南「熱蘭遮市集」於中秋連假3天在安平古堡熱鬧登場。以17至19世紀的台灣為時空背景，重現熱蘭遮市鎮的繁榮貿易風貌，吸引眾多國內外遊客前來共襄盛舉。全新「王城地主」租地體驗活動，成為最大亮點。

此次市集全新推出「王城地主」租地體驗活動，成為今年最大亮點。民眾透過預約登記付費購買專屬的仿古租地契約，租下安平古堡內限量指定區域，享受45分鐘的悠閒時光，可以盡情野餐、拍照或放空仰望藍天，成為連假最Chill的選擇。

市長黃偉哲今天驚喜現身，為民眾的租地契約蓋上特製印信，擔任「公證人」角色。許多遊客直呼超值，因為不僅能在王城裡象徵性地「擁有一席之地」，還能帶走一張極具紀念價值的古風契約，為今年的熱蘭遮市集留下最獨特的回憶。

另，安平古堡園區正進行台灣城殘蹟加固工程，文化局趁此機會在熱蘭遮市集的集章挑戰中設計趣味橋段，透過少女「熱蘭遮寶」的表演傳遞台灣首座堡壘的心聲。文化局長黃雅玲表示，熱蘭遮市集與文化資產結合，以一種全新的方式為民眾詮釋台灣城的歷史片段，希望可以讓古蹟更親近民眾的生活，透過每一位市集參與者的努力將文化資產的價值延續下去。

黃雅玲指出，熱蘭遮市集再現17至19世紀的熱蘭遮市鎮，擁有其他市集沒有的特殊性，如市集可看到精心扮裝的古人、消費使用仿古代幣進行交易、攤位以不同族群特色進行裝飾，還有「王城地主」租地體驗活動，讓民眾體驗回到過去的臨場感。遊客還可以隨機與扮裝古人攀談，進行集章；亦可以體驗四大族群（西拉雅族、漢族、荷蘭、日本）的文化與美食。

「熱蘭遮市集」吸引來自各地的遊客與表演團隊齊聚安平古堡。（台南市政府提供）

活動攤位中推出仿古「租地契約」體驗，工作人員以古裝造型為民眾介紹古代租地文化，讓參與者親身感受熱蘭遮時期的交易氛圍。（台南市政府提供）

市長黃偉哲驚喜現身熱蘭遮市集與遊客合影留念，現場人潮絡繹不絕。（台南市政府提供）

