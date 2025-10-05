助復原花蓮災區街道排水 台南高壓吸泥車完成任務

南市水利局出動高壓吸泥車投入災區下水道及側溝淤泥清除工作。（南市水利局提供）

為加速花蓮光復鄉災後復原，南市水利局出動高壓吸泥車，投入下水道及側溝淤泥清除，以機具清理人力無法挖除的管道內污泥，加速復原災區街道排水功能。支援人力機具於今（5）日完成階段性任務，光榮返鄉。

台南市長黃偉哲強調，同島一命！台南市在丹娜絲颱風期間，受到來自台灣各地的支援，深知災後環境復原重要性，此次市府伸出援手，不僅展現地方政府責任，更落實互助合作投桃報李精神，協助當地民眾盡速恢復正常生活。

請繼續往下閱讀...

面對此次花蓮光復鄉嚴重災難，南市水利局調派2輛14噸高壓吸泥車、2部貨車及1部水車，另有工作人員10員，與隨行人員2員馳援花蓮，由災害應變中心統一調度，陸續完成光復鄉中山路二段及中興路道路側溝污泥清理工作，恢復排水功能。人員支援作業時受到當地民眾熱烈歡迎，也看到許多志工投入災區，表現出台灣人民熱心助人、不畏艱難的高尚節操。

南市水利局出動高壓吸泥車投入災區下水道及側溝淤泥清除工作。（南市水利局提供）

側溝清淤前。（南市水利局提供）

側溝清淤後。（南市水利局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法