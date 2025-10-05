為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    光復600萬噸淤泥再利用 農業部評估：規劃超級堤防、土方改良

    2025/10/05 18:05 記者王榮祥／花蓮報導
    農業部官員今在光復鄉中央協調所指出，正評估超級堤防、土石改良等方式，去化農地上600萬噸土方一部分。（記者王榮祥攝）

    農業部官員今在光復鄉中央協調所指出，正評估超級堤防、土石改良等方式，去化農地上600萬噸土方一部分。（記者王榮祥攝）

    花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰流造成光復鄉、鳳林鎮大片農地遭淤泥淹沒，粗估達600萬噸土方；農業部今向總統賴清德簡報時提到，會評估超級堤防與土方改良等措施。

    總協調官季連成說，600公頃農地約會產生600萬立方公尺（噸）的土量，現在清出的淤土只有7萬多噸，可想而知600萬噸土量是「非常非常高的」，這要專案來處理，會在救災告一段落後，針對農田部分進行全面專案措施。

    農業部說明，針對農地遭淤泥淹沒分短期、長期作為，短期針對天然災害，每公頃將直接發放10萬元救助金，貸款利息初步計畫公告1年免息，後續視重建期程評估適度延長。

    農業部指出，600萬噸土石量是有史以來最大，初步已跟經濟部、水利署討論，規劃運用部分土方施作超級堤防，如果能執行、大概可去化180萬方（噸），另有200多萬方評估以農地重劃搭配土夯改良方式處理，但因涉及私人土地，必須先有溝通。

