    首頁 > 生活

    防曬補水！北市今飆38度 氣象署：高溫持續到週一

    2025/10/05 17:57 記者蔡昀容／台北報導
    太平洋高壓強盛，台灣10月5日雲量少，天氣晴朗炎熱。（取自氣象署）

    太平洋高壓強盛，台灣10月5日雲量少，天氣晴朗炎熱。（取自氣象署）

    受太平洋高壓影響，各地天氣穩定晴朗，今天（5日）台北市內湖出現38度高溫，中南部近山區平地也出現36度以上高溫。中央氣象署預報員林定宜表示，高溫將持續到明天中秋節，大台北地區、西半部近山區的平地、花東縱谷留意36度以上高溫，注意防曬、多補充水分。

    根據氣象署資料，今天最高溫是台北市內湖測站下午1時10分測得38度。另外，新北市屈尺測站37.3度、台中市大里測站36.7度、新北市桃改樹林分場36.3度、台北市信義測站36.3度、新北市永和測站36.2度、新北市三峽測站及新竹縣寶山農場測站36.1度、屏東縣竹田國中測站及新北市國三S042K測站36度。

    林定宜指出，由於太平洋高壓勢力強，出現較強沉降升溫作用，導致氣溫較高，加上都市可能有熱島效應，西部地區熱氣則不容易排散，導致36度以上高溫出現。

    林定宜說明，高溫現象明天週一將達到極致，後天週二開始受哈隆颱風間接帶來的東北風影響，迎風面將開始降溫，北部、東北部高溫預估下降2至4度。

    氣象署發布高溫資訊警示，明天白天台北市、新北市、台中市、彰化縣、台南市、屏東縣、花蓮縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機會，請民眾避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分、慎防熱傷害。

