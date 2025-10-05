為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    不是業配！Hebe認證「蛋黃酥super star」老闆樂喊：人生成就解鎖

    2025/10/05 18:11 記者劉曉欣／彰化報導
    金曲歌后田馥甄（Hebe）發出限動，認證今年中秋蛋黃酥冠軍就是新口味。（取自田馥甄限動）

    金曲歌后田馥甄（Hebe）發出限動，認證今年中秋蛋黃酥冠軍就是新口味。（取自田馥甄限動）

    太開心了！金曲歌后田馥甄（Hebe）發出限動，「蛋黃酥鑑定大師宣布（手推眼鏡，清喉嚨）：今年中秋蛋黃酥冠軍，恭喜『新口味』！」讓鹿港名店「新口味」蛋黃酥二代老闆王裕誠大喊「人生成就解鎖」。

    王裕誠表示，好友陸續傳來Hebe限動的訊息，真是令人受寵若驚，看到Hebe把自家蛋黃酥封為今年中秋冠軍，還寫道「想對這顆蛋黃酥唱：你是電，你是光，你是唯一的神話」，讓他都看著文字哼起了S.H.E的super star這首歌。

    王裕誠說，自己的青春當然有S.H.E，很開心自家蛋黃酥能夠獲得偶像認同，有種「被看見」的感動，雖然每到中秋前趕著做蛋黃酥疲累不已，但看到Hebe發出的限動，雖然只有短短幾個字，卻讓人忘掉所有的累，真心感謝每個喜歡自家蛋黃酥的人。

    金曲歌后田馥甄（Hebe）發出限動，還寫道「想對這顆蛋黃酥唱：你是電，你是光，你是唯一的神話」。（取自田馥甄限動）

    金曲歌后田馥甄（Hebe）發出限動，還寫道「想對這顆蛋黃酥唱：你是電，你是光，你是唯一的神話」。（取自田馥甄限動）

    新口味蛋黃酥來自鹿港頂番婆聚落。（資料照，記者劉曉欣攝）

    新口味蛋黃酥來自鹿港頂番婆聚落。（資料照，記者劉曉欣攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播