不是業配！Hebe認證「蛋黃酥super star」老闆樂喊：人生成就解鎖

金曲歌后田馥甄（Hebe）發出限動，認證今年中秋蛋黃酥冠軍就是新口味。（取自田馥甄限動）

太開心了！金曲歌后田馥甄（Hebe）發出限動，「蛋黃酥鑑定大師宣布（手推眼鏡，清喉嚨）：今年中秋蛋黃酥冠軍，恭喜『新口味』！」讓鹿港名店「新口味」蛋黃酥二代老闆王裕誠大喊「人生成就解鎖」。

王裕誠表示，好友陸續傳來Hebe限動的訊息，真是令人受寵若驚，看到Hebe把自家蛋黃酥封為今年中秋冠軍，還寫道「想對這顆蛋黃酥唱：你是電，你是光，你是唯一的神話」，讓他都看著文字哼起了S.H.E的super star這首歌。

請繼續往下閱讀...

王裕誠說，自己的青春當然有S.H.E，很開心自家蛋黃酥能夠獲得偶像認同，有種「被看見」的感動，雖然每到中秋前趕著做蛋黃酥疲累不已，但看到Hebe發出的限動，雖然只有短短幾個字，卻讓人忘掉所有的累，真心感謝每個喜歡自家蛋黃酥的人。

金曲歌后田馥甄（Hebe）發出限動，還寫道「想對這顆蛋黃酥唱：你是電，你是光，你是唯一的神話」。（取自田馥甄限動）

新口味蛋黃酥來自鹿港頂番婆聚落。（資料照，記者劉曉欣攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法