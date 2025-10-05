治安就好豬！台中米其林綠星料理美饌 慰勞秋節執勤員警

「地坊」大廚張皓福（圖左），以取名「芝安究好豬」的美饌，慰勞第一線員警。（警方提供）

秋節前夕，台中市第三分局立德派出所與警友站特別邀請在地米其林綠星餐廳「地坊」，以取名「芝安究好豬」的美饌，慰勞第一線員警，讓辛苦守護市民的警察提前感受團圓的溫暖，也讓員警及眷屬在色香味俱全的佳餚與歡聲笑語中，獲得滿滿能量與支持。

中秋節是家人團圓的日子，然而許多第一線員警卻必須在節慶期間堅守崗位、無法與家人相聚，為了彌補這份遺憾，第三分局立德派出所所長許逸維與立德警友站，前2天特別策劃這場中秋烤肉慰勞活動。

請繼續往下閱讀...

當晚，烤爐傳來讓人食指大動的撲鼻香氣，地坊餐廳的大廚張皓福化身說書人，秉持「從土地到餐桌」理念，透過料理展現對土地的尊重與熱情，以實際行動支持治安工作，用心烹煮了重達9公斤的「芝安究好豬」料理，將美味與心意回饋給守護轄區治安員警。

溫馨氛圍中，員警暫時放下繁重勤務，與家人、同事話家常，促進團隊默契與情誼，許逸維感謝地坊與警友站暖心安排，表示警察任務不僅維護治安，也承擔關懷弱勢與提供多元為民服務的責任，正因社會支持與肯定，員警才能持續付出，形成良性循環。

地坊餐廳今年8月首度入選2025《米其林指南》綠星，成為全台7家獲獎餐廳之一，也是唯一新進榜單餐廳，此次「芝安究好豬」（治安就好豬），以雲林出產品種「究好豬」，醃漬一天後爐烤，搭配奶油玉米、蜂蜜南瓜、宜蘭金棗，最後以「芝麻葉」點綴解膩。

台中市警第三分局立德所長與警友站特別策劃這場中秋烤肉，慰勞員警與眷屬。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法