暖爆！中秋連假仍心繫災區 水電超人、冷凍車超人都集結了！

來自新竹的水電工也到災區支援，幫助受災戶恢復水電。（YT「佐拉」授權使用）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖上月底溢流，重創下游的光復鄉，這幾天有大量外地的「超人」們到災區協助救災，除了拿鏟子幫忙受災戶清淤，還有各行各業專業人士貢獻己長，幫助災民重建家園。救災如作戰，近日時常在災區進行「戰地報導」、與第一線志工接觸地的網路工程師「佐拉」，今天（5日）上傳外地水電工和冷凍車司機受訪分享到花蓮支援救災原因的影片，讓外界感受到小人物們大大的溫暖與善意。

這幾天在災區穿梭，採訪各界「超人」分享所見所聞的佐拉，今天上午上傳新影片，這次的主角分別是來自新竹和桃園的水電工和冷凍車司機。第一組的水電工面對鏡頭有些害羞，靦腆表示「我們來自新竹，水電工，來這裡是幫忙救災，因為看到很多災民沒有電沒有水，我們是過來支援他們把家裡恢復水電。剛好（現在）中秋節放假了，發揮一下愛心，來幫忙災民……我們來了5個人。」

第二組則是一位冷凍車司機大哥，這位大哥透露，他是第2次到災區，「我上禮拜過來的時候就發現，災區裡面非常缺冰的飲料，因為我自己有車，所以我就開冷凍車過來做前線的補給這樣子。我覺得鏟子超人、各式的超人他們都很辛苦，我能做到的就是把冰的飲料送給他們，讓他們可以即時的解渴、解熱這樣。」

這2組人是這次廣大「超人」們小小的一員，他們用自己的眼睛觀察他人所需，盡己所能提供幫助，讓大家看見人與人之間最大的光輝與溫暖，令人動容。

來自桃園的冷凍車司機到災區前線做補給，為其他超人們送上冰涼的飲料。（YT「佐拉」授權使用）

