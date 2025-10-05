這款內卷！花蓮鏟子超人嘆：休息一下 工作就被搶走

鏟子超人成為花蓮最美風景。圖為超人1日協助民宅清理汙泥。（記者花孟璟攝）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流，重創下游光復鄉，事發後不少志工與善心人士化身「鏟子超人」，輪番接力挺進災區協助災民重建家園，期間還不少令人莞爾一笑的小故事。近來陸續有鏟子超人發文分享，自己但凡暫停工作稍微休息，就會眼睜睜看著「爭搶鏟權」的情況發生，背後讓眾人笑翻。

目前人在花蓮光復鄉協助救災的評論員石明謹，昨（4）日上午發文表示，自己拿鏟子清理汙泥期間，有暫時將鏟子放到一旁休息5分鐘，未料鏟子直接被現場其他志工拿走，並帶它去繼續去挖汙泥，讓他忍不住打趣，「這裡的治安真的太糟了。」無獨有偶，其他鏟子超人也在Threads分享休息時也遇到類似情況，掀起網友熱議。

有網友說，「來光復每個超人都在內卷，休息一下工作就會被搶走，鏟子一放就會被拿去用……」、「休息一下秒失業，真的是太鏟無人道了」、「真的 明明工作下班超過一分鐘加班都不行 休息時間到就去秒休息。結果在光復是大家一直搶鏟子 搶工作」。

許多網友用「諧音哏」評價此事，「鏟兮兮」、「鏟能最大化」、「遺鏟被充公」、「這才叫生鏟力」、「瞬間變無鏟階級」、「居然上演搶奪遺鏟的戲碼」、「這才是理想的共鏟主義國度」、「滿滿的套路，勸人休息好搶鏟權」、「當事人應提出鏟權證明以釐清歸屬權」。

