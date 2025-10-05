百威食品涉用工業級雙氧水 北市衛生局今下架封存145公斤豬腸

「百威食品有限公司」近日傳出涉嫌用工業級雙氧水加工豬腸，台北市衛生局3日接獲屏東縣衛生局通報後啟動調查，4日前往販售地點下架封存，截至今日（5）已命業者下架並封存約145公斤的豬腸。（資料照）

「百威食品有限公司」近日傳出涉嫌用工業級雙氧水加工豬腸，台北市衛生局3日接獲屏東縣衛生局通報後啟動調查，4日前往販售地點下架封存，截至今日（5）已命業者下架並封存約145公斤的豬腸。

衛生局表示，案件是由屏東地檢署、衛生福利部食品藥物管理署及屏東縣衛生局等機關，查獲屏東某廠商負責人與員工涉嫌將豬大腸浸泡於工業級雙氧水漂白後，販售給不知情的廠商，謀取不法利益。衛生局接獲通報後已稽查，涉案業者將由地檢署釐清責任，依《食品安全衛生管理法》第15條第1項，食品不可添加違規添加物，可根據同法第49條第1項規定，最重可處7年以下有期徒刑，併科8千萬元以下罰金。

衛生局說明，將與食藥署共同採取全面追溯追蹤、立即下架封存、抽驗檢測、嚴懲不法業者、加強宣導與教育等5大措施，維護市民飲食安全。衛生局也呼籲，食品業者選購使用原料時，應向合法業者購買，並注意產品是否有顏色特別白或異味，並應保存購買來源等文件以利溯源追蹤。

衛生局解釋，合法的雙氧水可作為食品用殺菌劑，可使用於魚肉煉製品，以及麵粉及其製品等，但在食品中不得殘留。民眾可藉由開水烹煮，將鍋蓋打開，再以大量水浸泡並多次換水即可去除雙氧水殘留。衛生局解釋低濃度的雙氧水可由人體腸道的觸酶將之分解，如有明顯嘔吐、腹痛的症狀，應立即就醫。

台北市主任消保官林傳健提醒，如因購買或食用涉有不具食品安全性之商品致有具體損害者，業者應負起賠償責任。消費者應妥善保存購買單據或相關證明文件，如因身體不適就醫，亦應保留相關診斷證明及醫療費用支出單據，以利將來向相關業者主張權利或請求賠償，如有消費爭議，可撥打「1950」消費者服務專線諮詢，消費者亦可向各縣市政府提起申訴。

