堰塞湖泥沙埋沒花蓮農地600公頃 農業部每公頃補助10萬

花蓮馬太鞍溪堰塞湖災害，導致泥沙埋沒花蓮農地600公頃。（資料照）

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害，導致當地下游農地被大量泥沙淹沒，面積達600公頃，淤泥量600萬立方公尺，農業部今（5日）表示，將啟動跨部會專案處理，並同時啟動埋沒農地的復原重建補助，每公頃補助10萬元，以及專案休耕補貼、低利貸款協助等措施，協助農民度過難關，早日恢復生產。

這次受害地區包含：光復鄉、壽豐鄉、萬榮鄉及鳳林鎮等，農業部表示，為使遭土石埋沒的農田早日復原，農田水利署針對緊急區位已規劃優先處理，將在2天內請專業廠商施作；至於較大面積復原工作，將配合中央前進協調所調度，透過跨部會合作，共同進行專案處理。

農業部也統計，另有63公頃農田雖未遭埋沒，但農水路受到災情影響嚴重阻塞，農田水利署也已經在災後第一時間緊急加派人力清淤，目前工程持續進行中，以利農田有水可用。

農業部也專案辦理埋沒農地的復原重建補助，協助農民度過難關，凡符合資格的農業用地所有權人，每公頃將補助10萬元，受理期間自10月7日起至10月31日止，後續也將視實際狀況滾動調整。

此外，由於農地遭土石淹沒，農民在短期內無法復耕，沒有收入來源，農業部也將提供「專案休耕補貼」，不受不得連休的限制，每期作每公頃補貼4.4萬元，全年最多核給2個期作，合計每公頃8.8萬元。農友可循往年申報綠色環境給付的方式，明年1月2日至2月6日向當地鄉、鎮公所（小地主大專業農政策輔導的大專業農請至農會）提出申請。

低利貸款方面，農業部說，除了原來農業天然災害低利貸款免息1年協助措施外，另經行政院公告為災區，自災害發生日起算1年內，該區之受災農漁業者可檢具受災證明文件，向原貸款經辦機構申請，既有專案農貸亦得免息1年。後續將視農田清淤進度，主動公告延長免息期間，至農田恢復耕作。

農業部表示，10月7日起配合中央前進指揮所，將派員加入在花蓮光復鄉設立的「一站式服務窗口」，提供受災農民面對面的諮詢服務。同時也已設置諮詢專線449-9595（手機加02）及官網專區，有需要的農民可多加利用。

