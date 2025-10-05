新北教局馳援花蓮光復校園 投入物資與百名志工協助復原

近百名新北師生志工團隊展現跨縣市攜手光復校園的決心與行動力。（教育局提供）

花蓮縣光復鄉日前遭洪災重創，光復商工與光復國中校園嚴重受損。新北市教育局第一時間啟動支援機制，調度高壓清洗機50組、大小水管車組50箱、70尺延長電纜捲線40組等設備，並號召近百名志工師生前往災區協助清理。教育局長張明文表示，學生的學習權益至關重要，即使遭逢災害，也必須儘快恢復安全整潔的校園。

張明文指出，新北市過去也曾面對颱風淹水與泥沙淤積的挑戰，因此深知復原的艱辛。這次除了提供設備，也號召志工團隊投入，希望透過經驗分享與實際支援，加速光復兩校重建進度，讓師生早日回到正常教學。

請繼續往下閱讀...

三重高中學生鄭可欣說，新聞中一再出現的災情畫面，讓她決定親自參與清理工作，雖滿身泥濘卻感受到台灣人齊心的愛心；新北高中諶薇芳表示，看到滿目瘡痍的校園十分心疼，但想到能讓花蓮學生早點回到課堂，就覺得一切努力值得；三重高中林士軒則帶著扶輪少年服務團前往，他說過去常來花蓮服務，這次見到房屋被土石掩沒非常難過，希望能盡一己之力協助重建。

此外，鶯歌工商師生也投入光復商工與光復國中清理，實習主任廖昱誠表示，大家分工合作清運地下室淤泥，不僅幫助校園恢復，也讓學生體會到助人的價值與意義。

張明文表示，教育是共同責任，不論災害發生在哪裡，都需要彼此支援。新北市將持續與災區學校保持聯繫，依需求提供後續協助，陪伴孩子們在安全與關愛的環境中安心學習、健康成長。

志工以人力先行清理泥沙，再使用高壓清洗機清洗。（教育局提供）

新北師生攜手重建「光復」校園。（教育局提供）

新北市教育局號召近百名志工團隊投入復原清理；圖為新北高中師生志工。（教育局提供）

志工們確認設備操作使用狀況及方式。（教育局提供）

新北市教育局啟動整備校園復原物資，調度包含高壓清洗機50組、大小水管車組50箱、70尺延長電纜捲線40組等相關清理設備，火速送抵花蓮。（教育局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法