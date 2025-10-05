新北三重第二總圖規劃遭批平凡 議員促重新檢討設計與在地需求

新北市立圖書館三重分館建物現況老舊，市府規劃斥資40億元，改建為新北市立圖書館第二總館，定位為「國際級文化地標」，承載市民高度期待，預計2031年完工；圖為未來第二總館虛擬圖。（新北市立圖書館提供）

新北市立圖書館三重分館建物現況老舊，市府規劃斥資40億元，改建為新北市立圖書館第二總館，定位為「國際級文化地標」，承載市民高度期待，預計2031年完工。然而，議員李倩萍批評設計過於普通，難以展現總圖的高度與國際視野，呼籲市府重新檢討。文化局回應，目前尚處設計階段，設計團隊將依各界建議持續優化，後續再透過材料、綠化與照明等手法，讓整體建築展現更具時代感與在地特色形象。

李倩萍指出，設計說明會中提出的「波浪立面」早已廣泛運用於住宅與商辦大樓，缺乏原創性與國際視野，難以凸顯「總圖」應有的高度。她強調，40億元的投資不應只是蓋一棟「放大版住宅」，市民期待的是能與國際城市對話、展現文化厚度與地方特色的建築，成為新北的精神象徵與文化亮點。

除設計問題外，李倩萍也反映在地需求，包含正義國小亟需風雨操場或禮堂，保障學生安全活動空間；正安里、正義里、自強里、正德里等四里里長一致要求興建至少100坪活動中心，以滿足上千名里民需求；交通與停車規劃也需更貼近民眾，提供便利與優惠條件。

李倩萍強調，第二總圖是重要建設，唯有兼顧文化高度與把學校、里長與交通停車的需求都納入，這40億元投資才能真正花得值得，為新北留下一座市民引以為傲的文化地標。

文化局表示，第二總館建築外觀以「打開的書本」為設計理念，呼應圖書館知識載體的本質，同時象徵知識的累積與無限可能。建築立面以曲線造型為主，設計理念更加著重與基地環境的融合與永續能效的展現。目前尚處設計階段，設計團隊將依各界所提建議持續優化，後續將再透過材料、綠化與照明等設計手法，讓整體建築展現更具時代感與在地特色形象。

