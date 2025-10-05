鏟子超人湧光復重災區 網喊「這類人很多餘」：來糟蹋人

光復車站這幾天一大早就聚集大批從外地來協助救災的民眾。（資料照）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，這幾天有大量外地的「鏟子超人」們到災區協助救災。不過今天（5日）有網友呼籲，家長不要帶小朋友進災區，這樣會讓其他人很難做事，引起不小的共鳴。

昨天（4日）有位媽媽在網上發文預告，自己要帶兒子到光復鄉鏟土，還想到現場煮珍珠奶茶給災民和志工喝，詢問是否有人願意出借煮珍奶的大鍋子，意外掀起熱議，上千網友留言試圖阻止，「妳的出發點很好，但請不要出發」、「真的不用了吧！天氣熱鮮奶茶不易存放容易壞掉，到時喝了拉肚子怎麼辦。而且妳鍋子不帶，鮮奶哪裡買也不知道，哪裡住宿也不查，當伸手牌還要帶小孩來，這裡不是觀光景點，謝謝你！」、「我覺得幫助的意義是在於你自己本身都已準備好所有的事情去才叫幫助，如果幫助還需要別人再幫助你那就是絆腳石了」。

鄭家純：當地塵土飛揚 沒冰箱給妳冰鮮奶

該貼文還釣出「雞排妹」鄭家純回覆：「這邊沒有志工要求喝珍奶，偶爾也有善心人士從市區買手搖給志工喝，真的不用妳跑來現煮珍奶。目前室內環境乾淨有冰箱的場地都是在煮便當，妳能找到的地方都是塵土飛揚，還沒有冰箱給妳冰鮮奶。這邊的空氣糟糕，如果沒有戴口罩，只要1-2天就能讓喉嚨直接腫起來的程度。請妳不要為了追求自我滿足，跑來煮珍奶造成大家的困擾。」在大家勸阻下，這名媽媽終於打消到災區煮珍奶的念頭。

不過有另名網友發現這名媽媽說要帶兒子到光復鄉加入清淤工作，忍不住在Threads發文，「拜託不要帶12歲以下的小孩進災區……這會讓其他人很難做事，這是來救災的，災區環境嚴苛，不是讓你帶小孩來戶外教學或施行機會教育的地方」。

貼文一出引發共鳴，「不能再同意更多了」、「還有看到帶四歲小孩去已經清掃乾淨的民宅裡面叫小孩拿畚箕在地上回幾下擺拍的欸，這種家長真的是來糟蹋人的」、「說什麼，要帶小孩實踐學習……要實踐學習，平常怎麼不去老人院、醫院當志工啊，那裡是災區，是連大人去都有危險的地方，身為家長連這種最基礎的判斷力都沒有嗎？」

