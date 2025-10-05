中秋連假週一收假！省道13地雷路段曝光

明天週一是連假最後一天，預估壅塞省道路段包括關渡至淡水等。（資料照）

明天（6日）週一是中秋節連假收假日，交通部公路局預估仍有出遊車潮，13省道路段容易壅塞，請用路人注意。另外，東、西部國道客運明天尚有5成以上空位，請民眾多加利用。

今天是中秋節連假第2天，截至下午3時止，部分省道路段車多壅塞，包含北部地區的台2線大武崙西向路段、台62線瑪陵隧道至安樂段路段西向、台65線土城至接國3路段南向，中部則是台74線成功至快官路段西向、台74線大里二至霧峰路段東向等。

明天是連假最後一天，公路局預估部分省道路段仍有出遊車潮。包含銜接國道快速公路北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86歸仁交流道。

主要省道幹道易壅塞路段，有台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南路段、中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。觀光景點聯外道路則是北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、福隆路段及南部台3線古坑至梅山路段等。

客運方面，今天截至中午12時，西部國道客運共行駛2157班次，疏運3萬8286人；東部國道客運路線共行駛413班次，疏運9096人。明天預售情形，西部國道客運尚有50.95%空位，東部國道客運尚有69.73%空位，歡迎民眾多加利用。

