為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋連假週一收假！省道13地雷路段曝光

    2025/10/05 16:27 記者蔡昀容／台北報導
    明天週一是連假最後一天，預估壅塞省道路段包括關渡至淡水等。（資料照）

    明天週一是連假最後一天，預估壅塞省道路段包括關渡至淡水等。（資料照）

    明天（6日）週一是中秋節連假收假日，交通部公路局預估仍有出遊車潮，13省道路段容易壅塞，請用路人注意。另外，東、西部國道客運明天尚有5成以上空位，請民眾多加利用。

    今天是中秋節連假第2天，截至下午3時止，部分省道路段車多壅塞，包含北部地區的台2線大武崙西向路段、台62線瑪陵隧道至安樂段路段西向、台65線土城至接國3路段南向，中部則是台74線成功至快官路段西向、台74線大里二至霧峰路段東向等。

    明天是連假最後一天，公路局預估部分省道路段仍有出遊車潮。包含銜接國道快速公路北部台64線接國3中和交流道、台65線接國3土城交流道；南部台18線接國3中埔交流道、台88線五甲至鳳山路段、台86歸仁交流道。

    主要省道幹道易壅塞路段，有台61線鳳鼻至香山路段、台61線竹南路段、中彰大橋路段、台1線水底寮至楓港路段。觀光景點聯外道路則是北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙、福隆路段及南部台3線古坑至梅山路段等。

    客運方面，今天截至中午12時，西部國道客運共行駛2157班次，疏運3萬8286人；東部國道客運路線共行駛413班次，疏運9096人。明天預售情形，西部國道客運尚有50.95%空位，東部國道客運尚有69.73%空位，歡迎民眾多加利用。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播