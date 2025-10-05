為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    日本退稅新制！台灣人崩潰「要提早4小時到機場」

    2025/10/05 17:57 即時新聞／綜合報導
    有台灣網友認為日本退稅新制上路後，要退稅提早到機場辦理很麻煩。示意圖。（彭博）

    日本為防堵「免稅蟑螂」大量購買免稅品轉賣賺取價差及逃漏稅行為，預計2026年11月1日開始，將實施最新免稅制度。有台灣網友近日在網上抱怨，退稅新制一旦上路，未來就要提早好幾個小時到機場進行相關作業，直呼崩潰，引發討論。

    本月1日有遊客分享在東京羽田機場看到台灣人剛刷完護照就出現海關人員檢查行李的事情，意外掀起網上對於日本針對免稅品開展嚴查的熱烈討論。昨天又有另外一名網友在Threads抱怨，「日本還真改退稅制度啊……？要提前3、4小時到機場，超崩潰的欸！」

    該貼文曝光後，鄉民紛紛表示，「早就該這樣做了，一堆買不到，一堆買到的人直接賣給現場，看了就心情不好」、「不當免稅蟑螂就好啦」、「買不多的根本就沒差」、「真的會去退大概就是買精品，那個金額大到值得排一下」、「代購的才有差，還有買精品包包等高單價的人」、「是我就不會特意去排隊退稅，寧願那幾個小時多去逛逛」、「換另一個角度想，可以搞的讓退稅的遊客崩潰，為了省時間不退了，日本政府爽賺」、「如果買的東西退稅金額不多就算了吧」、「就怪某些老鼠屎啊」、「我的話會放棄那個10%多玩2個小時」、「只差10%我沒差」。

    由於過去發生過太多外國人「批發式」購買免稅品轉賣賺取價差，造成日本稅收損失，日本政府決定參照其他歐洲國家的退稅制度，先以含稅價格購入，到機場確認會攜帶出境再辦理退稅，新制預計於明年11月1日上路。

    相關新聞請見：台灣人一刷護照「海關秒出現」確認行李！ 網驚：日本開始嚴查了......

