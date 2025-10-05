北港「五湖四海宴」114名工藝師展現傳統之美 德國遊客慕名而來

集結114名工藝師作品的五湖四海宴，在北港南陽國小活動中心登場。（記者李文德攝）

雲林縣傳統工藝文創產業發展協會所舉辦的「五湖四海宴」工藝展，已連辦12年，此次集結114位全台工藝師作品，在北港南陽國小活動中心展出，更有德國遊客慕名而來。協會總幹事蔡享潤指出，今年更國際化，有馬來西亞藝師參展，展覽至明日為止，盼讓民眾看見作品豐富的文化底蘊。

這場國內具代表性的民間傳統工藝展「五湖四海宴」，集結114位知名藝師展出代表作品，有木、石雕刻、粧佛、紙雕、藝閣等，以宴席方式席開108桌讓國人大飽眼福，許多遊客利用中秋假期來觀賞澎湃的「工藝料理」。

請繼續往下閱讀...

蔡享潤表示，五湖四海宴發想來自朝天宮舖戶過爐的宴席，源於滿漢全席108道佳餚，三川五嶽、五湖四海、八大八小、十全十美、有葷桌、素桌、看桌、藝桌，其中「藝桌」就是五湖四海宴，借以提供給全國地方藝師舞台，此次工藝展從20至80歲的藝師展出，期盼工藝得以薪傳。

蔡享潤指出，五湖四海宴迄今已連辦12年，今年度除了有國內大師的作品，首度有馬來西亞彩札藝師盧觀傑參展，也展現出台灣工藝魅力，也邁向國際。另外更有免費工藝DIY，讓民眾可以透過自己的雙手，體會每項工藝背後，所要付出的心血與辛勞。

協會理事長張旭輝表示，老、中、青工藝師都集結，意寓傳承之意，也讓年輕藝師有展覽平台，認識更多資深藝師，藉此激盪出文化藝術交流的火花。

來自德國的Thomas一家三口，今天也來專程參觀並體驗刺繡。他說，女兒在台大念書，經朋友介紹到北港遊玩也得知此展覽，尤其太太很愛手工藝，此次能夠一覽台灣工藝之美，十分珍貴。

此次展覽更是首度跨出國際，馬來西亞彩札工藝師盧觀傑也展出作品。（記者李文德攝）

五湖四海宴集結全國知名工藝師參展，圖為粧佛傳統工藝保存者丁宗華和作品合照。（記者李文德攝）

集結114名工藝師作品的五湖四海宴，在北港南陽國小活動中心登場。（記者李文德攝）

德國Thomas一家三口特地前來觀展，並體驗刺繡工藝。（記者李文德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法