暖男同學找到了！「伸腳」護輪椅翁感動數萬人 得知爆紅回這句......

一位男學生看到有坐輪椅的長輩，默默伸出腳卡在輪椅後方，防止公車行進途中輪椅滑動發生意外。（圖翻攝自臉書粉專「潔媽」）

知名部落客「潔媽」近日分享在公車上捕捉到的溫馨畫面，一位男學生看到有坐輪椅的長輩，默默伸出腳卡在輪椅後方，防止公車行進途中輪椅滑動發生意外，超暖舉動吸引9萬多人讚爆、數千人轉發。而今男學生就讀的學校發聲，表示已經找到這位超暖男同學，對方僅謙虛回應稱「只是小動作」，讓這位同學再次圈粉大批網友！

潔媽本月3日在臉書粉專PO出一張照片，並還原當天事發經過，「公車司機推著坐輪椅、獨自出行的老先生上車。上車後，司機特地將輪椅斜放，應該是擔心輪椅沒有固定，這樣比較不會在車子行進時滑動。老先生則努力調整方向，好讓雙手能抓緊兩側把手，固定自己。一旁的歐巴桑熱心地問：你這樣抓得穩嗎？要不要幫你？老先生感謝她的好意，回答不用，他自己可以。」

請繼續往下閱讀...

「就在這時，我注意到坐在旁邊滑手機的男學生。他沒有開口，也沒有說什麼，只是默默把一隻腳往前伸，穩穩地卡在輪椅後方，當成『車輪擋』。那一刻，我被他的善舉給感動了。什麼是善良？這就是善良！充滿溫暖以及貼心，除了實際層面的幫忙，連心裡層面都注意到了。他可能讀出老先生不想麻煩別人的心意，又或是想靠自己。但為了他的安全，他默默拿自己的腳丫子當『車輪擋』，而沒有讓老先生知道，不讓他有心理負擔。」

潔媽這篇貼文曝光後，至今已吸引9萬多人按讚，超過4千人轉發。明道中學校友會昨天（4日）深夜特地到潔媽臉書留言：「學校已經找到這個大男孩了！他靦腆地說『只是個小動作，沒什麼啦！』沒想到這麼單純的舉動，竟帶來這麼大的感動，連他自己都嚇了一跳。校長將在朝會上與全校同學分享這段溫暖的故事，但不會透露孩子的個資，會私下與他見面，親自表達感謝與表揚。」

潔媽也回覆：「謝謝老師們的幫忙，真的太開心能找到這位溫暖的大男孩。也謝謝他成為一道光，為社會帶來正面的力量與榜樣。辛苦老師們了，也真是不好意思。因為我的這篇貼文，讓您們在假期中還動員協助尋找，短短不到一天就在幾千位同學裡找到他，辛苦了，真的非常感謝！也感受到老師們平日的用心教育，才能培育出這麼有品格、懂得體貼他人的學生。祝福這位善良的大男孩，前程似錦，永保初心，未來一片光明。」

明道中學校友會透露，已經找到這位溫暖的男同學。（圖翻攝自臉書粉專「潔媽」）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法