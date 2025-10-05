中秋前視察光復災區 賴清德：堰塞湖若短期無解先做4件事

總統賴清德今視察光復鄉中央協調所，強調在堰塞湖問題未解除前，有4個面向一定要落實。（記者王榮祥攝）

總統賴清德今二度視察花蓮縣光復鄉中央災害應變中心前進協調所，他強調，若堰塞湖短期內無法徹底解決，有4件事情要先做，掌握水流水位、暫時性堤防、河床清淤、撤離計畫。

繼9月25日到花蓮關心堰塞湖溢流災情，總統賴清德今在中秋節前夕，再次視察前進協調所、聽取救災進度與後續規劃報告。

請繼續往下閱讀...

總統表示，對於相關救援都有按照進度感到欣慰，各界關切的堰塞湖解決方法，內政部長劉世芳正邀請專家學者持續監控、討論解決可能。

但若堰塞湖短期內無法解決，賴清德說，有4件事情要先做，第一就是河川水面水流到底順不順？水位如何？第二是暫時性堤防施作、第三是河床清淤、第四就是撤離計畫。

他強調，只有落實這4件事，才有機會把堰塞湖紅色警戒解除、降到黃色警戒，甚至未來更低的警戒，讓民眾不再憂心。

賴清德也承諾，政府一定會設法解決堰塞湖問題，但4個基本功仍要先落實，希望負責的單位不管是中央或地方，都一樣共同合作，完成這些事情。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法