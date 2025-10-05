為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中秋前視察光復災區 賴清德：堰塞湖若短期無解先做4件事

    2025/10/05 16:03 記者王榮祥／花蓮報導
    總統賴清德今視察光復鄉中央協調所，強調在堰塞湖問題未解除前，有4個面向一定要落實。（記者王榮祥攝）

    總統賴清德今視察光復鄉中央協調所，強調在堰塞湖問題未解除前，有4個面向一定要落實。（記者王榮祥攝）

    總統賴清德今二度視察花蓮縣光復鄉中央災害應變中心前進協調所，他強調，若堰塞湖短期內無法徹底解決，有4件事情要先做，掌握水流水位、暫時性堤防、河床清淤、撤離計畫。

    繼9月25日到花蓮關心堰塞湖溢流災情，總統賴清德今在中秋節前夕，再次視察前進協調所、聽取救災進度與後續規劃報告。

    總統表示，對於相關救援都有按照進度感到欣慰，各界關切的堰塞湖解決方法，內政部長劉世芳正邀請專家學者持續監控、討論解決可能。

    但若堰塞湖短期內無法解決，賴清德說，有4件事情要先做，第一就是河川水面水流到底順不順？水位如何？第二是暫時性堤防施作、第三是河床清淤、第四就是撤離計畫。

    他強調，只有落實這4件事，才有機會把堰塞湖紅色警戒解除、降到黃色警戒，甚至未來更低的警戒，讓民眾不再憂心。

    賴清德也承諾，政府一定會設法解決堰塞湖問題，但4個基本功仍要先落實，希望負責的單位不管是中央或地方，都一樣共同合作，完成這些事情。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播