「不到千隻」瀕危！響應台灣石虎保育 全日空出動綠色彩繪機

全日空（ANA）響應台灣石虎日，在松山機場自家櫃台舉辦宣導活動。左為全日空台灣分公司總經理古牧海，右2為農業部生物多樣性研究所副研究員林育秀。（記者蔡昀容攝）

台灣石虎數量不到千隻，是瀕臨絕種的保育類野生動物。全日空（ANA）台灣分公司與農業部生物多樣性研究所、台北動物保育教育基金會合作，於松山機場設攤宣導保育，並特製石虎飛行飄帶宣傳，出動綠色彩繪機迎接旅客。

為提高全民對石虎保育的重視，農業部生物多樣性研究所將10月5日（「石虎」諧音）定為石虎日。ANA今天在松山機場櫃台旁舉辦宣導活動，播放石虎保育影片、展示保育現況，石虎保育大使「阿虎」也到場和大小朋友互動合影。

ANA自松機出發，今天共2架次，旅客登機時可獲ANA特製的石虎飛行飄帶；其中下午1點35分NH852航班，以波音787-8機型綠色彩繪機執飛。

農業部生物多樣性研究所副研究員林育秀表示，石虎遍布東亞，在全世界是無危物種，但在台灣，石虎面臨喪失棲地、棲地破碎化、路殺、毒殺、犬殺等威脅，其中最主要是路殺及犬殺，全國數量低於1000隻，目前在台灣列為瀕臨絕種的保育類野生動物。

林育秀指出，台灣石虎最早紀錄是1933年，早期全台東南西北都有其身影，現在則限縮至苗栗、台中、南投淺山地區，近年彰化現蹤紀錄越來越穩定，新竹、嘉義、台南也有零星現蹤紀錄，石虎生活區域有往外擴散跡象，是好現象。

ANA台灣分公司總經理古牧海說，ANA將生物多樣性納入經營戰略一環，希望透過石虎日活動，讓台灣石虎瀕臨絕種的現況，讓更多人知道；ANA雖是日本航空公司，但同樣受到台灣朋友支持，會持續努力回饋社會，衷心期盼今天活動能成為大家關心石虎的契機。

ANA綠色彩繪機共3架，波音787-8、787-9、龐巴迪DHC-8-Q400機型各1架。機身彩繪以象徵水的藍色線條及綠葉為主題，機身貼有仿生鯊魚皮薄膜，降低空氣阻力、減少燃油使用，座位頭墊部分原料則使用製作蘋果汁剩餘的果渣。

全日空（ANA）響應台灣石虎日，10月5日發送石虎飛行飄帶給登機旅客。（記者蔡昀容攝）

全日空（ANA）綠色彩繪機響應台灣「石虎日」，自松山機場載客飛往羽田機場。台灣分公司總經理古牧海（左3）率員向旅客致意，感謝旅客搭乘。（記者蔡昀容攝）

